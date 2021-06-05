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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:41

’da Samassa ile yollar ayrılıyor

İHA
Sivasspor’da Samassa ile yollar ayrılıyor

’da sözleşmesi sona eren kaleci ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan kaleci Mamadou Samassa, bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Malili file bekçisinin takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında...

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istemediği 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 24 maça çıktı. 4 kez sarı kartla cezalandırılan Samassa 23 kez de ilk 11'de görev aldı. Samassa ayrıca 2 bin 72 dakika sahada kaldı. Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaleci Samassa'nın ülkesinde tatilde olduğu da öğrenildi.

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Sivasspor’da Samassa ile yollar ayrılıyor
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