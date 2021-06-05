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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:27 Son Güncelleme: 5.6.2021 10:38

Son dakika: 'den 'a transfer çalımı! için görüşmeler başladı

Son dakika: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı! Andreas Cornelius için görüşmeler başladı

Son dakika... 'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren kulüpler transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte vites yükseltti. Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı planlayan 'nin önceliği yıldız bir golcü almak. Sarı-lacivertliler, uzun süredir 'un gündeminde olan 'a kanca attı. Danimarkalı forvet için 3.5 milyon euro öneren Kanarya, 5 milyon euro isteyen ile pazarlık halinde. Öte yandan bordo-mavililerin de son bir teklif yapabileceği öğrenildi.

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala kulüpler çalışmalarına devam ediyor. Her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz da Süper Lig'in devleri arasında kıyasıya yarışlar yaşanacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un listesindeki golcü için teklif yaptığı ifade edildi. İşte detaylar...

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de Parma kulübü ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI

Yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Cornelius konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Parma'ya 3.5 milyon euro teklif etti.

PARMA EN AZ 5 MİLYON İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon tecrübeli yıldızı 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'dan kiralayan Parma'nın rakamı az bulduğu ve en az 5 milyon euro istediği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR YENİ HAMLE YAPACAK

Trabzonspor cephesinin de birkaç gün içinde Cornelius için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAYLI OLUYORDU!

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında transfer savaşı çıkaran Cornelius 2018 yılında Galatasaray'ın kapısından dönmüştü.

Gomis'i satan Sarı-Kırmızılılar transfer döneminin son gününde Danimarkalı yıldızla anlaşmış ancak çıkan pürüzler sonrası anlaşma suya düşmüştü. Cornelius geçen sezon Parma'da 29 maçta 1 gol atabildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı! Andreas Cornelius için görüşmeler başladı
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