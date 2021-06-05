Son dakika: Işın Çelebi Galatasaray başkan adaylığından çekildi

Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum.

Pazartesi günü yapılacak renk seçimine katılmıyorum ve adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum. Karanlık tarafta olmayacağız.