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Giriş Tarihi: 5.6.2021 13:16 Son Güncelleme: 5.6.2021 13:38

Son dakika: başkan adaylığından çekildi

Son dakika: Işın Çelebi Galatasaray başkan adaylığından çekildi

Son dakika... 'ın 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan , flaş bir karar aldı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Çelebi, "Pazartesi günü yapılacak renk seçimine katılmıyorum ve adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dalikla... Galatasaray 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek. 6 isim adaylığını açıklamıştı ancak Işın Çelebi flaş bir karara imza atarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Adaylıktan çekildiğini çarpıcı sözlerle duyuran Çelebi, kalan 5 adayı da doğru bulmadığını ve bu yüzden desteklemediğini ifade etti. Karanlık tarafı seçmeyeceklerini ve bu sebeple aday olmayacağını belirtti.

İşte Işın Çelebi'nin o sözleri...

"6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum.

Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum.

Pazartesi günü yapılacak renk seçimine katılmıyorum ve adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum. Karanlık tarafta olmayacağız.

Biz kesinlikle çekinmiyoruz. Biz Galatasaray'ın karanlığını istemiyoruz. Kalbi duran hastaya şok vermek istiyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Protesto etmiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz."

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Son dakika: Işın Çelebi Galatasaray başkan adaylığından çekildi
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