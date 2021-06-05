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Giriş Tarihi: 5.6.2021 15:51 Son Güncelleme: 5.6.2021 16:55

'e dönecek mi? 'dan transfer sözleri

Süper Lig'e dönecek mi? Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri

A Milli Takımımızın deneyimli orta saha oyuncusu , gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'ye kısa süre kala kamptaki ortamı anlatan Yokuşlu, iyi bir arkadaşlık uyumu yakaladıklarını ifade ederken, ilk hedeflerinin ise gruptan çıkmak olduğunu ifade etti. Adı devleriyle anılan Okay, transferi için de değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takımımız, 11 Haziran'da İtalya maçıyla EURO 2020'yi açacak. Zorlu müsabakaya kısa süre kalan kampta hazırlıklarımız devam ederken, milli futbolcularımız da kampa dair değerlendirmelerde bulunuyor. İngiltere'de West Browmich Albion formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, milli takım ortamını ve transfer gündemini yorumladı.

İşte Okay'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Şu anda İtalya maçına konsantre olduk. Grup maçına iyi başlayarak devamını en iyi şekilde getirmek istiyoruz. Aramızda ne kadar toplarız diye puan hesaplaması yapmadık. Konsantrasyonumuz hep İtalya maçı üzerine oldu. Güzel ve zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz.

Kampta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu tarz ortamlar olunca başarı geliyor. Herkesi birlikte görebiliyorsunuz. Pozitif ortam var. Kendi açımdan çok keyif alıyorum mutlu ve gururluyum. Umarım aklımızdaki, kalbimizdekini de sahaya yansıtırız.

Biz kendimize güvenen bir takımız. Takım arkadaşlarımızın güveni tam. Her maçı sahaya kazanmak için çıkacağız ama burada çok favori takım var, onlar da şampiyonluğa oynuyor ve zor olacak.

Gönül ister ki sonuna kadar gidelim ama adımlarımızı sindire sindire, emin olarak atarsak daha iyi olacaktır. İlk amacımız gruptan çıkmak, sonrasında ise 4 maçta finale gidiyorsunuz. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama ilk hedef gruptan çıkmak.

Şenol Hoca kendini kanıtlamış biri, onunla olmaktan çok mutluyuz. Çok pozitif hava var. Bize aşılamak istediği, kamp halindeyken birlikte olmak ve disiplini kaybetmemek. Hocayla herkesin ilişkisi çok iyi.

Şu an dürüst olmak gerekirse ne olacağını ben de bilmiyorum. Ortada somut bir teklif yok. Transfer konuşmak için doğru yerde değiliz.

La Liga'da da güzel günlerim geçti, iki sene oynadım. İngiltere'ye gittikten sonra bana yaklaşımları önemliydi. Çok güzel bir ortam vardı. İngiltere'de kendimi mutlu hissettim. Keyfini çıkardım."

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Süper Lig'e dönecek mi? Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri
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