Süper Lig'e dönecek mi? Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri

Kampta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu tarz ortamlar olunca başarı geliyor. Herkesi birlikte görebiliyorsunuz. Pozitif ortam var. Kendi açımdan çok keyif alıyorum mutlu ve gururluyum. Umarım aklımızdaki, kalbimizdekini de sahaya yansıtırız.

Biz kendimize güvenen bir takımız. Takım arkadaşlarımızın güveni tam. Her maçı sahaya kazanmak için çıkacağız ama burada çok favori takım var, onlar da şampiyonluğa oynuyor ve zor olacak.