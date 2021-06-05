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Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:17

, Uğurcan, , ve gelecek tekliflere açık

İHA
Trabzonspor, Uğurcan, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme gelecek tekliflere açık

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren , gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor. Bordo-mavililer , , ve ’ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacak.

Yeni sezon hazırlık kampı öncesi kadroya dahil edeceği futbolcuların transferlerini sonuçlandırmayı hedefleyen Trabzonspor, detaylı çalışma dönemi geçirirken, diğer taraftan ise Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakameye gelecek olan teklifleri gündeminde tutuyor.

Finansal Fair-Play kurallarının ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirlerin büyük bir önem taşıdığı dönemde Karadeniz ekibi, 4 oyuncusuna gelen transfer teklifleri değerlendirecek. Bordo-mavili yönetim menajerler aracılığıyla yapılan teklifler yerine resmi teklifler üzerinden planlama oluşturacak.

Trabzonspor'da transferi en çok konuşulan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Yurt dışı transferine kesin gözüyle bakılan başarılı file bekçisinin transferinin Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası resmiyet kazanması bekleniyor. Djaniny için Arap takımları nabız yoklarken, Ekuban'a talip olan İtalya takımları ise bordo-mavililerle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan oyuncudan bordo-mavili kulüp, gelir elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Ekuban gibi gelecek yıl mukavelesi bitecek Nwakaeme için de teklifleri değerlendirmeye alacak. Bordo-mavililer, bu transfer döneminde söz konusu oyunculardan hedeflediği gelirleri elde etmesi halinde transferlerine onay verecek.

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Trabzonspor, Uğurcan, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme gelecek tekliflere açık
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