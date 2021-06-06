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Giriş Tarihi: 7.6.2021 00:19

'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA
Sergio Busquets'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

'nın kaptanı 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası 'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.

Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.

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Sergio Busquets'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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