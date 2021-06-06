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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:35 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:48

Son dakika: iddiaları yeniden gündemde! En güçlü aday ...

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Son dakika: Edin Dzeko iddiaları yeniden gündemde! En güçlü aday Beşiktaş...

Son dakika haberi... ve Kupası şampiyonu , önümüzedki sezon gruplarına direkt olarak katılıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin peşinde. Bir yandan takımdaki kiralıkları kadroda tutmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öte yandan golcü sorununu çözmek istiyor.

'la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan , önce 'i daha sonra ise Kupası'nı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Takımın kiralık yıldızları ve gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.

basınından gelen iddialara göre, 'nun başına geçtiği 'da forma giyen ve şu sıralar Türkiye'de tatilde bulunan Bosna-Hersek'li golcü için Beşiktaş harekete geçti.

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko'nun yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti.

Roma'nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko'nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

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Son dakika: Edin Dzeko iddiaları yeniden gündemde! En güçlü aday Beşiktaş...
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