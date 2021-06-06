Son dakika: Bomba iddia! "Fenerbahçe'yi reddetti" Yeni hocayı açıkladılar, 2+1 yıllık imza

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Giriş Tarihi: 6.6.2021 10:35 Son Güncelleme: 6.6.2021 18:47

: Bomba iddia! "'yi reddetti" Yeni hocayı açıkladılar, 2+1 yıllık imza

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

haberi... 'de son dakika teknik direktör gelişmesi... İspanyol basını, ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

'de teknik direktör gelişmesi... İspanyol basını, ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile hoca olarak devam etmeyeceklerini belirterek, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamıştı.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

Ali Koç'un bu sürpriz açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

CONCEIÇAO, PORTO'DA KALDI

İspanyol teknik adam 'in 16 Haziran'da İstanbul'da yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

Listede yer aldığı iddia edilen bir diğer teknik adam olan Sergio Conceiçao ise Porto ile sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

BENITEZ, FENERBAHÇE İLE 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI

İspanyol Defensacentral sitesi ise 'in ile ön anlaşma yaptığını yazdı.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

'in yüksek bir maaşla ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

Haberde 'nin şampiyonluk için büyük para harcadığı projeyi tecrübeli bir hocaya vermek istediği ve Benitez'in de Mesut Özil'e sahip bir takımda çalışacağı yazıldı.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

Dalian Yifang'tan ayrıldıktan bu yana boşta olan İspanyol hocanın, Celtic ve Premier Lig kulüplerini daha önce reddettiği de vurgulandı.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

PELLEGRINI'DEN FENERBAHÇE'YE RET!

Haberde ayrıca 'nin 'den ret cevabı aldıktan sonra Benitez'e teklifte bulunduğu iddia edildi.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

yönetiminin İspanyol teknik adamı ikna etmek üzere başta 'den olmak üzere bir dizi oyuncunun ismini masaya koyduğu belirtildi.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

'nun hedefinin ile Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesini yedek kalsa bile tamamlamak istediği ifade edildi.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

Ancak İspanyol devinin para kazanmak için 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu satmak istediği vurgulandı.

Son dakika: İspanyol basınından bomba iddia! Fenerbahçe'yi reddetti

REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ

14 yıldır forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız, Los Galacticos'ta 524 karşılaşmada görev yaparak adını Real Madrid tarihine altın harflerle yazdırdı.

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Son dakika: Bomba iddia! "Fenerbahçe'yi reddetti" Yeni hocayı açıkladılar, 2+1 yıllık imza
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