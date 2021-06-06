Son dakika: Bomba iddia! "Fenerbahçe'yi reddetti" Yeni hocayı açıkladılar, 2+1 yıllık imza

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... İspanyol basını, Rafael Benitez ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... İspanyol basını, Rafael Benitez ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...