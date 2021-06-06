Son dakika: Bomba iddia! "Fenerbahçe'yi reddetti" Yeni hocayı açıkladılar, 2+1 yıllık imza

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... İspanyol basını, Rafael Benitez ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
ALİ KOÇ DUYURMUŞTU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile hoca olarak devam etmeyeceklerini belirterek, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamıştı.
Ali Koç'un bu sürpriz açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti.
CONCEIÇAO, PORTO'DA KALDI
İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'da Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.
Listede yer aldığı iddia edilen bir diğer teknik adam olan Sergio Conceiçao ise Porto ile sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı.
BENITEZ, FENERBAHÇE İLE 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI
İspanyol Defensacentral sitesi ise Rafael Benitez'in Fenerbahçe ile ön anlaşma yaptığını yazdı.
Haberde Fenerbahçe'nin şampiyonluk için büyük para harcadığı projeyi tecrübeli bir hocaya vermek istediği ve Benitez'in de Mesut Özil'e sahip bir takımda çalışacağı yazıldı.
Dalian Yifang'tan ayrıldıktan bu yana boşta olan İspanyol hocanın, Celtic ve Premier Lig kulüplerini daha önce reddettiği de vurgulandı.
PELLEGRINI'DEN FENERBAHÇE'YE RET!
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Manuel Pellegrini'den ret cevabı aldıktan sonra Benitez'e teklifte bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe yönetiminin İspanyol teknik adamı ikna etmek üzere başta Real Madrid'den Marcelo olmak üzere bir dizi oyuncunun ismini masaya koyduğu belirtildi.
Marcelo'nun hedefinin Real Madrid ile Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesini yedek kalsa bile tamamlamak istediği ifade edildi.
Ancak İspanyol devinin para kazanmak için 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu satmak istediği vurgulandı.
REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ
14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız, Los Galacticos'ta 524 karşılaşmada görev yaparak adını Real Madrid tarihine altın harflerle yazdırdı.