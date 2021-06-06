Son dakika: Usta yazar Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray sözleri! "Seçilirlerse kaos bitmez..."

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'la aynı puanda bitirmesine rağmen averaj farkıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray, yeni sezona en erken girecek kulüp olmasına rağmen belirsizliklerin en yoğun olduğu kulüplerin başında geliyor.
19 Haziran tarihinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmalarının ve Fatih Terim'in geleceğinin belirsizliği sürerken, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu en erken takım Galatasaray olacak.
31 Mayıs itibarıyla sözleşmesi biten ve Florya'daki odasını toplayan Fatih Terim, yeni seçilecek yönetimi bekliyor. Adaylar arasında Burak Elmas ve Metin Öztürk, Fatih Terim'le yola devam edeceğini açıkça söylerken, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir, Fatih Terim hakkında net ifadeler kullanmadı.
Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayında Galatasaray'ın seçimine yönelik flaş sözlerde bulundu.
"GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR"
İşte, başkan adaylarının bir kısmına sert çıkan Levent Tüzemen'in son dakika açıklamaları...
Başkanların birbirleri hakkında söyledikleri şeyler, oldukça ilginç. Galatasaray camiasında eksik olan, sevgi, dostluk ve birleşim duygusu. Başkan adaylarının birbirleri hakkında, özellikle Burak Elmas'a yönelik sarf ettikleri söylemler doğru değil. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunlar Galatasaray'a yakışmıyor.
Fatih Terim, giderken şöyle bir şey söylemişti, "Ekonomik gücünüz yetiyorsa, gelin Galatasaray'ı yönetin." Seçim kararı alınması sürecinden bu yana Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün proje ve ekonomik yapıyı üretmeye çalıştıklarına tanık oldum.
Bu seçimde Galatasaray'ın sağduyulu insanları, arkadaş hatırı için oy atmamaları gerekiyor. Burak Elmas ve Metin Öztürk dışında hiçbir proje gözlemlemedim.
"GALATASARAY'DA KAOS BİTMEZ"
Özellikle Burak Elmas'ın işleri konusunda belden aşağı yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla Yiğit Bey'in işleri de iyi değil. Hem Yiğit Şardan hem de Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Galatasaray'da kaos bitmez. Kavga bitmez. Ne kulüp içinde, ne de dışarıdaki ilişkilerde.
Burak Elmas üzerinden yorum yapan insanlar, onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar, kendi iş hayatlarını bir daha gözden geçirmeleri gerekir.
Fatih Terim'in seçimi yönlendirmemek adına sessiz kaldığını düşünüyorum. Bu konuşmalardan o da hoşnut değildir. Yiğit Şardan, Adnan Polat destekli seçime giriyor. Fatih Terim'le asla çalışmaz.
Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in arasının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir süredir görüşmüyorlar. Türkiye'de kulüpler, teknik direktör bulmak için kıvranıyor, Galatasaray'ın Galatasaraylı hocası var, kendi egoları yüzünden hocayla çalışmıyorlar. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere.
Başkan adaylarının bir kısmının neye dayanarak başkan adayı olmak istediklerini anlamıyorum. Galatasaray'ı satarak, Galatasaray'ı yönetemezsiniz.