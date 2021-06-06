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Giriş Tarihi: 6.6.2021 18:18 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:48

Son dakika: Usta yazar 'den flaş sözleri! "Seçilirlerse kaos bitmez..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Usta yazar Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray sözleri! Seçilirlerse kaos bitmez...

Son dakika haberi... 'da 19 Haziran tarihinde yapılacak seçim öncesinde belirsizlikler sürüyor. Son olarak 'nin adaylıktan çekilmesinin üzere 5 adaylı bir seçime girecek olan sarı-kırmızılılarda, 'in geleceği ve transferlerde yapılacak seçime bağlı. yazarı ve A Spor yorumcusu , canlı yayında Galatasaray'ın seçimine yönelik flaş sözlerde bulundu. İşte, başkan adaylarının bir kısmına sert çıkan Levent Tüzemen'in son dakika açıklamaları...

'de sezonu 'la aynı puanda bitirmesine rağmen averaj farkıyla şampiyonluğu kaybeden , yeni sezona en erken girecek kulüp olmasına rağmen belirsizliklerin en yoğun olduğu kulüplerin başında geliyor.

19 Haziran tarihinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmalarının ve 'in geleceğinin belirsizliği sürerken, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu en erken takım Galatasaray olacak.

31 Mayıs itibarıyla sözleşmesi biten ve Florya'daki odasını toplayan Fatih Terim, yeni seçilecek yönetimi bekliyor. Adaylar arasında ve , Fatih Terim'le yola devam edeceğini açıkça söylerken, , ve , Fatih Terim hakkında net ifadeler kullanmadı.

yazarı ve A Spor yorumcusu , canlı yayında Galatasaray'ın seçimine yönelik flaş sözlerde bulundu.

"GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR"

İşte, başkan adaylarının bir kısmına sert çıkan Levent Tüzemen'in son dakika açıklamaları...

Başkanların birbirleri hakkında söyledikleri şeyler, oldukça ilginç. Galatasaray camiasında eksik olan, sevgi, dostluk ve birleşim duygusu. Başkan adaylarının birbirleri hakkında, özellikle Burak Elmas'a yönelik sarf ettikleri söylemler doğru değil. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunlar Galatasaray'a yakışmıyor.

Fatih Terim, giderken şöyle bir şey söylemişti, "Ekonomik gücünüz yetiyorsa, gelin Galatasaray'ı yönetin." Seçim kararı alınması sürecinden bu yana Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün proje ve ekonomik yapıyı üretmeye çalıştıklarına tanık oldum.

Bu seçimde Galatasaray'ın sağduyulu insanları, arkadaş hatırı için oy atmamaları gerekiyor. Burak Elmas ve Metin Öztürk dışında hiçbir proje gözlemlemedim.

"GALATASARAY'DA KAOS BİTMEZ"

Özellikle Burak Elmas'ın işleri konusunda belden aşağı yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla Yiğit Bey'in işleri de iyi değil. Hem Yiğit Şardan hem de Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Galatasaray'da kaos bitmez. Kavga bitmez. Ne kulüp içinde, ne de dışarıdaki ilişkilerde.

Burak Elmas üzerinden yorum yapan insanlar, onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar, kendi iş hayatlarını bir daha gözden geçirmeleri gerekir.

Fatih Terim'in seçimi yönlendirmemek adına sessiz kaldığını düşünüyorum. Bu konuşmalardan o da hoşnut değildir. Yiğit Şardan, Adnan Polat destekli seçime giriyor. Fatih Terim'le asla çalışmaz.

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in arasının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir süredir görüşmüyorlar. Türkiye'de kulüpler, teknik direktör bulmak için kıvranıyor, Galatasaray'ın Galatasaraylı hocası var, kendi egoları yüzünden hocayla çalışmıyorlar. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere.

Başkan adaylarının bir kısmının neye dayanarak başkan adayı olmak istediklerini anlamıyorum. Galatasaray'ı satarak, Galatasaray'ı yönetemezsiniz.

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Son dakika: Usta yazar Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray sözleri! "Seçilirlerse kaos bitmez..."
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