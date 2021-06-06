Son dakika: Usta yazar Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray sözleri! "Seçilirlerse kaos bitmez..."

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in arasının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir süredir görüşmüyorlar. Türkiye'de kulüpler, teknik direktör bulmak için kıvranıyor, Galatasaray'ın Galatasaraylı hocası var, kendi egoları yüzünden hocayla çalışmıyorlar. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere.