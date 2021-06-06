Uğurcan Çakır'dan EURO 2020 ve Burak Yılmaz sözleri

EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı:
"Burada çok güzel bir aile ortamı var. Herkes birbirini sevip sayıyor. Grupta İtalya favori gözüküyor ama biz maçlarımıza tek tek bakarak hayalimize bakacağız. Kendimize güveniyoruz. Milli takımda kimin oynadığının önemi yok, bu şanlı forma üstünüzde olduğunda ayrı bir gurur ve onur yaşıyorsunuz. Herkes birbirine destek verir buna inanıyorum.
"ÇOK İYİ KALECİLERİMİZ VAR"
Kaleci konusunda çok güzel bir jenerasyon var. Süper Lig'deki kalecilerin seviyesi yükseldi. Genç arkadaşlar benim gibi oynadıkça tecrübe kazandılar bunlar çok önemli. Ben de Trabzonspor gibi büyük bir camianın kalesini devralmıştım. Çok iyi genç kalecilerimiz var. İnşallah onlar da milli takım seviyesine gelir, hak eden oynar.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Kişisel başarılarım hiçbir zaman takımımın önüne geçmedi. Önce milli takım başarısı için çalışacağım. Milli Takım için geleni yapacağım. Kişisel hedefim sonra gerçekleşirse gerçekleşir. Transfer çok ilgi alanımda değil. İtalya büyük bir ekol. Onun konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Hocalarımızın verdiği analizler doğrultusunda çalışıyoruz. Maç maç bakıp hayallerimize ulaşmaya çalışacağız.
BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ
Burak Yılmaz çocukluğumuzun efsanelerinden biri. Trabzonspor'da yaşadıkları, yaşattıkları... O zamanlar işin tribün tarafındaydım. Trabzonspor'da da beraber çalıştım. Kendisi çok profesyonel. Bize ışık tutan bir oyuncu. Fransa'da yaptıkları da ortada. İnşallah biz de onun kadar başarılara çıkabiliriz.
"BİZİM ÇOCUKLAR İNŞALLAH İYİ ŞEYLER YAPACAK"
Bu bizim milli takımımız. Biz buranın çocuklarıyız. EURO 2008'de Nihat abinin attığı golü görünce hala tüylerim diken diken oluyor. Hiçbir takımın önemi yok, Ay-Yıldız bayrak her zaman en öndedir. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak."