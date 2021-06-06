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Giriş Tarihi: 6.6.2021 15:26 Son Güncelleme: 6.6.2021 15:45

'dan ve sözleri

Uğurcan Çakır'dan EURO 2020 ve Burak Yılmaz sözleri

A Milli Takımımızın başarılı kalecilerinden , öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır, grubun favorisinin İtalya olduğunu söylerken, 'a da övgüler yağdırdı. Uğurcan Çakır transferine de değindi.

öncesinde hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda , basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok güzel bir aile ortamı var. Herkes birbirini sevip sayıyor. Grupta İtalya favori gözüküyor ama biz maçlarımıza tek tek bakarak hayalimize bakacağız. Kendimize güveniyoruz. Milli takımda kimin oynadığının önemi yok, bu şanlı forma üstünüzde olduğunda ayrı bir gurur ve onur yaşıyorsunuz. Herkes birbirine destek verir buna inanıyorum.

"ÇOK İYİ KALECİLERİMİZ VAR"

Kaleci konusunda çok güzel bir jenerasyon var. 'deki kalecilerin seviyesi yükseldi. Genç arkadaşlar benim gibi oynadıkça tecrübe kazandılar bunlar çok önemli. Ben de gibi büyük bir camianın kalesini devralmıştım. Çok iyi genç kalecilerimiz var. İnşallah onlar da milli takım seviyesine gelir, hak eden oynar.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kişisel başarılarım hiçbir zaman takımımın önüne geçmedi. Önce milli takım başarısı için çalışacağım. Milli Takım için geleni yapacağım. Kişisel hedefim sonra gerçekleşirse gerçekleşir. Transfer çok ilgi alanımda değil. İtalya büyük bir ekol. Onun konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Hocalarımızın verdiği analizler doğrultusunda çalışıyoruz. Maç maç bakıp hayallerimize ulaşmaya çalışacağız.

BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ

çocukluğumuzun efsanelerinden biri. Trabzonspor'da yaşadıkları, yaşattıkları... O zamanlar işin tribün tarafındaydım. Trabzonspor'da da beraber çalıştım. Kendisi çok profesyonel. Bize ışık tutan bir oyuncu. Fransa'da yaptıkları da ortada. İnşallah biz de onun kadar başarılara çıkabiliriz.

"BİZİM ÇOCUKLAR İNŞALLAH İYİ ŞEYLER YAPACAK"

Bu bizim milli takımımız. Biz buranın çocuklarıyız. 'de Nihat abinin attığı golü görünce hala tüylerim diken diken oluyor. Hiçbir takımın önemi yok, Ay-Yıldız bayrak her zaman en öndedir. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak."

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Uğurcan Çakır'dan EURO 2020 ve Burak Yılmaz sözleri
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