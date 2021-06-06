Uğurcan Çakır'dan EURO 2020 ve Burak Yılmaz sözleri

"ÇOK İYİ KALECİLERİMİZ VAR"

Kaleci konusunda çok güzel bir jenerasyon var. Süper Lig'deki kalecilerin seviyesi yükseldi. Genç arkadaşlar benim gibi oynadıkça tecrübe kazandılar bunlar çok önemli. Ben de Trabzonspor gibi büyük bir camianın kalesini devralmıştım. Çok iyi genç kalecilerimiz var. İnşallah onlar da milli takım seviyesine gelir, hak eden oynar.