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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:37

'nden ayrılan Pinto 'ın gündeminde

DHA
Ankaragücü'nden ayrılan Pinto Altay'ın gündeminde

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan 'da yönetimin listesinde Portekizli sol bek 'nun bulunduğu iddia edildi. Geçen sezon forması giyen Pinto'nun sözleşmesini feshettiği belirtildi.

'de 2015'ten bu yana 3 sezon Ankaraspor, son 3 sezonda ise kulüplerinde görev alan 33 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerken, Portekiz basını Pinto'ya Portekiz ekibi FC Famalicao'nun talip olduğunu yazdı.

yönetimi, teknik direktör 'nin onay vermesi halinde oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunacak.



MERT MİRAÇ'A OLUMLU RAPOR

Altay'ın geçen sezon 3'üncü Lig'de Yomraspor forması giyen genç sol kanat Mert Miraç Altıntaş'ı takibe aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların scout ekibi tarafından izlenen 19 yaşındaki futbolcu konusunda yönetime olumlu rapor verildi.

Hekimoğlu Trabzon'da profesyonel olan Mert Miraç, geçen sezon Play-Off deneyimi yaşadığı Yomraspor'da 32 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarstı. Genç oyuncuyla Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

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Ankaragücü'nden ayrılan Pinto Altay'ın gündeminde
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