Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak!

ERSİN'E 7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ersin ile ilgili resmi teklifler var. Nice'ın 7 milyon euroluk bir resmi teklifi var. Ersin'in kaderi Sergen Yalçın'a bağlı. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve yönetime vereceği rapor bekleniyor.