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Giriş Tarihi: 7.6.2021 17:18 Son Güncelleme: 7.6.2021 17:29

ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak!

Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak!

Transfer sezonun açılmasını bekleyen kulüpler, transfer çalışmalarına hızla devma ediyor. 'a imza atmak için bekleyen ile ilglil gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oyuncu Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte transfer haberinin detayları...

, 'la 3 yıllık bir kontrat imzalayacak. Anlaşmada hiçbir problem olmadığı ifade edildi. Salih, 'la da kontak halinde. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzalar atılacak.

ERSİN'E 7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ersin ile ilgili resmi teklifler var. 'ın 7 milyon euroluk bir resmi teklifi var. Ersin'in kaderi Sergen Yalçın'a bağlı. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve yönetime vereceği rapor bekleniyor.

Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'ın gitmesi durumunda neler olacağı merakla bekleniyor. Fakat Ersin'in Avrupa'ya gitmesi ve orada deneyim kazanması isteniyor. Kenan konusunda, Beşiktaş yeni revize edilmiş bir teklif gönderdi. 50-100 bin euroluk pazarlıkl var. ( - A Spor)

Sergen Yalçın'a bir yıllık sözleşme teklif edildi. Süre konusunda fikir ayrılığı yok, yarın tekrar masaya oturulacak.

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Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak!
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