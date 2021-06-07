Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak!

Beşiktaş, Salih Uçan'la 3 yıllık bir kontrat imzalayacak. Anlaşmada hiçbir problem olmadığı ifade edildi. Salih, Sergen Yalçın'la da kontak halinde. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzalar atılacak.
ERSİN'E 7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Ersin ile ilgili resmi teklifler var. Nice'ın 7 milyon euroluk bir resmi teklifi var. Ersin'in kaderi Sergen Yalçın'a bağlı. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve yönetime vereceği rapor bekleniyor.
Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'ın gitmesi durumunda neler olacağı merakla bekleniyor. Fakat Ersin'in Avrupa'ya gitmesi ve orada deneyim kazanması isteniyor. Kenan konusunda, Beşiktaş yeni revize edilmiş bir teklif gönderdi. 50-100 bin euroluk pazarlıkl var. (Sercan Dikme - A Spor)
Sergen Yalçın'a bir yıllık sözleşme teklif edildi. Süre konusunda fikir ayrılığı yok, yarın tekrar masaya oturulacak.