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Giriş Tarihi: 8.6.2021 07:18 Son Güncelleme: 8.6.2021 07:32

'ta Rosier ile nikah yakın! , ve transferinde son durum...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ta Rosier ile nikah yakın! Amine Harit, Cyle Larin ve Salih Uçan transferinde son durum...

'ın geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı 'in, takımda tutulması için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın Schalke 04'ten 'i kiralamak istediği öğrenildi. Takımın golcüsü için ise Rus ekipleri Spartak Moskova ile CSKA transfer yarışına girdi.

Yönetici , geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Fransız sağ bekin menajerini İstanbul'a davet etmiş, "Kalmak istiyoruz" yanıtını alınca da Portekiz kulübü ile pazarlıklar sıklaşmıştı. İlk etapta 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanında 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden , son olarak bir sonraki satıştan %15 pay içeren bir maddeyi de ekledi. Sporting'in sadece payın oranını ve satın alma opsiyonunu artırmaya çalıştığı belirtildi.

GÖZÜ HARİT'TE
Bu arada 'dan küme düşen Schalke'de birçok oyuncuyla yollar ayrılırken sözleşmesi bulunanların da ayrılık isteğinde olduğu kaydedildi. Alman ekibinden daha önce Bentaleb ve Suat Serdar isimleri gündeme gelse de Kartal'ın gözünün 'te olduğu, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın menajeri, Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu N'Koudou'nun da menajerliğini yapıyor.

LARIN İÇİN RUS DERBİSİ!
Öte yandan Beşiktaş'ta küllerinden doğan ve 45 maçta 23 gol, 5 asist kaydeden , Kanada Milli Takımı'nda da gollerine devam ediyor. 26 yaşındaki forvet için şimdiden iki Rus ekibi Spartak Moskova ile CSKA Moskova yarışa girmiş durumda. 1 yıl daha sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Beşiktaş masada yazılı teklif görmek istiyor.

SALİH UÇAN YOLA ÇIKTI
Adı Beşiktaş'la anılan da dün Alanyaspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden turuncu-yeşilli takıma teşekkür eden 27 yaşındaki orta saha sözlerini "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" diyerek bitirdi. için 2021-22 yaz transfer döneminin 10 Haziran Perşembe günü resmen başlamasının ardından Beşiktaş'ın Salih'i açıklaması bekleniyor. İmza 3 yıllık olacak.

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Beşiktaş'ta Rosier ile nikah yakın! Amine Harit, Cyle Larin ve Salih Uçan transferinde son durum...
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