Göztepe'de Brown Ideye, Dzenan Burekovic ve Marco Mihojevic elde çıkarılacak

Geçen sezon genelde yedek kulübesinde bekleyen 3 oyuncunun maliyetinden dolayı da yeni sezonda düşünülmediği öğrenildi. Kurmayların Ideye, Burekovic ve Mihojevic'i ilk etapta satmayı olmazsa kiralamayı düşündüğü bildirildi.

Göztepe sezon devam ederken Titi ve Tripic'le yollarını ayırırken, lig biter bitmez kiralık oyuncular Zulj, Diabate ve Esiti de takımla vedalaştı. Göztepe'nin Yunanistan'ın Paok takımından kiraladığı Nijeryalı orta saha Anderson Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmak istediği ancak Paok'un yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.

