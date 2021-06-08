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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:13

'de Brown Ideye, ve elde çıkarılacak

DHA
Göztepe'de Brown Ideye, Dzenan Burekovic ve Marco Mihojevic elde çıkarılacak

'de 2021-2022 sezonuna iddalı bir kadroyla girmeyi planlayan 'de 3 yabancı futbolcu için talipler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmeleri süren golcü Brown Ideye, sol bek ve stoper 'i elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi.

Geçen sezon genelde yedek kulübesinde bekleyen 3 oyuncunun maliyetinden dolayı da yeni sezonda düşünülmediği öğrenildi. Kurmayların Ideye, Burekovic ve Mihojevic'i ilk etapta satmayı olmazsa kiralamayı düşündüğü bildirildi.

sezon devam ederken Titi ve Tripic'le yollarını ayırırken, lig biter bitmez kiralık oyuncular Zulj, Diabate ve Esiti de takımla vedalaştı. Göztepe'nin Yunanistan'ın Paok takımından kiraladığı Nijeryalı orta saha Anderson Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmak istediği ancak Paok'un yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.

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Göztepe'de Brown Ideye, Dzenan Burekovic ve Marco Mihojevic elde çıkarılacak
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