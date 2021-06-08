Son dakika: Beşiktaş'la anlaşamayan Aboubakar Al Nassr'a imza attı

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar ile Beşiktaş arasında geçen son görüşmenin detaylarını açıkladı. Dikme'nin açıklamaları şöyle:



"Beşiktaş, Aboubakar'a 1+1 yıllık kontrat teklif etti, Aboubakar ise net 2 yıllık sözleşme istedi. Beşiktaş'ın toplamda 2 milyon euro'yu bulan teklifini 2 milyon 750 bin euro ile 3 milyon euro arasında bir rakama çıkarmasını istemişti Aboubakar.





Beşiktaş'ın sezon başında Aboubakar'la yaptığı sözleşmede kulübü koruyan maddeler vardı. Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir maddesi, belli bir maç sayısı kaçırırsa primden faydalanamaz maddesi... Aboubakar cephesi maddeleri kabul etmedi."