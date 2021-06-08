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Giriş Tarihi: 8.6.2021 22:13 Son Güncelleme: 8.6.2021 22:47

Son dakika: 'la anlaşamayan 'a imza attı

Son dakika: Beşiktaş'la anlaşamayan Aboubakar Al Nassr'a imza attı

Son dakika... Sezonu çifte kupayla kapatan , yeni yıl için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 'la görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı takımın uzun süre transfer görüşmesi yaptığı bir başka isim olan 'dan ise kötü haber geldi. Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt veren Kamerunlu golcünün yeni adresi ekibi oldu. Al Nassr, Aboubakar transferini resmen açıkladı.

Son dakika... ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüple yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan , ekibi 'a imza attı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Aboubakar, biten sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlılarla masaya oturdu ancak beklenen sonuç çıkmadı. Taraflar arasında birçok konuda fikir ayrılıkları yaşandı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar ile Beşiktaş arasında geçen son görüşmenin detaylarını açıkladı. Dikme'nin açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş, Aboubakar'a 1+1 yıllık kontrat teklif etti, Aboubakar ise net 2 yıllık sözleşme istedi. Beşiktaş'ın toplamda 2 milyon euro'yu bulan teklifini 2 milyon 750 bin euro ile 3 milyon euro arasında bir rakama çıkarmasını istemişti Aboubakar.



Beşiktaş'ın sezon başında Aboubakar'la yaptığı sözleşmede kulübü koruyan maddeler vardı. Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir maddesi, belli bir maç sayısı kaçırırsa primden faydalanamaz maddesi... Aboubakar cephesi maddeleri kabul etmedi."

Aboubakar ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler bu sebeplerden dolayı olumsuz sonuçlanırken, siyah-beyazlı kulübe kötü haber Suudi Arabistan'dan geldi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüple yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.

Al Nassr transferi resmi hesaplarından duyurdu.

Öte yandan A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktardı. ve Rosier'le ilgili son durumu paylaşan Dikme, şu ifadeleri kullandı...

YALÇIN'LA GÖRÜŞME HAFTA SONUNA KALDI

"Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın arasında bugün ikinci görüşme gerçekleşti. Olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyemiyoruz. Hafta sonu yeniden görüşülecek.

Sergen Hoca Alaçatı'da tatilini sürdürüyor. Sergen Yalçın ile kontrat detayları, kadro yapılanması gibi konular görüşüldü. Uzak değil taraflar anlaşmaya ancak görüşmeler devam ediyor. Şu an için anlaşma tamam diyemiyoruz. Hafta sonu yeniden görüşülecek.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Rosier'in menajerleri İstanbul'daydı. 3-4 gündür görüşmeler devam ediyordu. Beşiktaş, Rosier'in kulübüne 500 bin euro'ya kiralayalım, gelecek sezon da 2.5 milyon euro'ya satın alalım.

Toplamda 3 milyon euro'luk bir bonservis önerildi. Rosier ile Beşiktaş arasında ise herhangi bir pürüzün olmadığını belirtelim. Ama önemli olan Sporting ile anlaşmak. Porteiz ekibi bu teklifi düşüneceklerini belirtti."

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Son dakika: Beşiktaş'la anlaşamayan Aboubakar Al Nassr'a imza attı
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