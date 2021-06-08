Son dakika: Lyon'dan transfer bombası! Dimitris Pelkas'a 7.5 milyon euro!

YENİ HOCA F.BAHÇE'DE ZORLU BİR GÖREVE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe yeni sezona belirsizliklerle girerken, kalabalık bir futbolcu ordusu geleceklerinin şekilleneceği ilk etap kampını heyecanla bekliyor. Teknik direktör konusunda öne çıkan aday Benitez olsa da henüz resmi bir açıklama yok. Yeni gelecek hoca, Fenerbahçe'de zorlu bir başlangıç yapacak. 47 ismin arasından kadrosunda kalacak en iyi isimleri seçmeye çalışacak. Henüz sezon açılış tarihi bile resmi olarak duyurulmadı.