Son dakika: Lyon'dan transfer bombası! Dimitris Pelkas'a 7.5 milyon euro!

Fenerbahçe'de gözler bir yandan başkanlık seçiminde diğer yandan ise yapılacak transferlerde. Takımdan ayrılacak olan ve takıma gelecek yeni isimlerin kimler olacağı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas için de Fransız ekibi Lyon devreye girdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...
YENİ HOCA F.BAHÇE'DE ZORLU BİR GÖREVE BAŞLAYACAK
Fenerbahçe yeni sezona belirsizliklerle girerken, kalabalık bir futbolcu ordusu geleceklerinin şekilleneceği ilk etap kampını heyecanla bekliyor. Teknik direktör konusunda öne çıkan aday Benitez olsa da henüz resmi bir açıklama yok. Yeni gelecek hoca, Fenerbahçe'de zorlu bir başlangıç yapacak. 47 ismin arasından kadrosunda kalacak en iyi isimleri seçmeye çalışacak. Henüz sezon açılış tarihi bile resmi olarak duyurulmadı.
SAĞLIKLI İDMAN İÇİN AYRILIK ZORUNLU
Geçtiğimiz sezon A Takım antrenmanına düzenli katılan ve kiradan dönen oyuncularla birlikte tam 47 futbolcu, hakkında karar verilebilmesi için yeni teknik adamı bekliyor. Bununla birlikte takımın ihtiyaçları doğrultusunda Başkan Ali Koç'un ifadesiyle en az 5 futbolcu kadroya katılacak.
Böylelikle toplam futbolcu sayısı 52'yi bulacak. Takım sağlıklı antrenman yapabilmek için elindeki mevcut oyuncuların yarısını göndermek zorunda.
STOPERE İTALYAN DUVARI
İtalyan basını; Fenerbahçe'nin, İnter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia'nın peşinde olduğunu yazdı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve La Liga takımlarından Espanyol deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Milano ekibinin, sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı tutmak için yeni sözleşme sunmanın hesaplarını yapıyor.
Üçlü savunma oynatan eski teknik direktörü Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, İnter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
LYON'DAN PELKAS'A 7.5 MİLYON EURO
F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında PAOK'tan kadrosuna kattığı ve performansı ile dikkat çeken Dimitris Pelkas için Lyon devrede. Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Lyon, 27 yaşındaki oyuncu için 7.5 milyon Euro ödemeye hazır.
FENERBAHÇE PELKAS İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak Fransız ekibinin yapmayı planladığı teklifin Fenerbahçe tarafından kabul görmesi beklenmiyor. Kanarya'nın bu transfer için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran'da başlayacak ve 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemin ise 5 Ocak 2022'de başlayacak ve 1 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacak.