Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: En az 10-15 futbolcu istiyoruz

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, yeni sezonda en az 10-15 futbolcu transfer ederek kadrolarını güçlendireceklerini söyledi. Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda görüştükleri futbolcuların olduğunu anlatan Çelikel, takımdan ayrılan ve ayrılacak oyuncuların da bulunduğunu kaydetti.

Çelikel, yeni sezonla ilgili analizler yaptıklarını dile getirerek, "Takımdan ayrılan oyuncularımız oldu, bunların en iyi şekilde yerlerinin doldurulması lazım. Son iki sezondur maçlarımızı diken üzerinde seyrediyorduk. Artık öyle bir takım kuralım ki stresli maçlar izlemeyelim istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz takıma katkı sağlayacak futbolcuları bulmaya çalışıyoruz. Eksik mevkilere en uygun futbolcuları, bütçemize uygun olanlarını bulmak için araştırmalarımız sürüyor. Merkez orta saha, sağ bek, kanat olarak bire bir görüştüğümüz futbolcular var. Bizim istediğimiz futbolcu beklemek istiyor, bizi isteyen futbolcuyu tam içimize sinmediği için bekliyoruz. Bu süreç devam ediyor ama çok sürmez. Birkaç güne kadar netleşen bazı futbolcular olur. Şu an 7-8 futbolcumuzun sözleşmesi bitti, bunların yerlerinin doldurulması lazım. En az 10-15 futbolcuyu kadromuza katacağımızı düşünüyorum. Bunların en az 7-8'i de ilk 11'de oynayacak futbolcular olacak." diye konuştu.