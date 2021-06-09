Adana Demirspor'da Bafetimbi Gomis sesleri! Başkan Murat sancak açıkladı...

26 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran Adana Demirspor transferde büyük oynuyor. Başkan Murat Sancak, Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini açıklarken, listelerinde Welbeck ve Balotelli'nin de olduğunu söyledi.
GOMIS, WELBECK VE BALOTELLI!
Murat Sancak Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz." dedi.
Sancak, "Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" ifadelerini kullandı.
"BADOU NDİAYE İLE ANLAŞTIK SONRA VAZGEÇTİK"
Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" diye konuştu.
"GÖKHAN GÖNÜL VE PODOLSKI'YLE İLGİLENMİYORUZ"
Murat Sancak, ayrıca Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti. Sancak, Gökhan Gönül ve Lukas Podolski ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.