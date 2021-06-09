Adana Demirspor'da Bafetimbi Gomis sesleri! Başkan Murat sancak açıkladı...

"BADOU NDİAYE İLE ANLAŞTIK SONRA VAZGEÇTİK"

Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" diye konuştu.