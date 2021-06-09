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Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:41 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:51

'da Bafetimbi Gomis sesleri! Başkan Murat sancak açıkladı...

Adana Demirspor'da Bafetimbi Gomis sesleri! Başkan Murat sancak açıkladı...

. Lig'de geçen sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra 'e yükselen , transferde büyük oynuyor. Birçok yıldz golcüyü listesine alan Akdeniz ekibi, son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i gündemine aldı.

26 yıllık hasretini sonlandıran transferde büyük oynuyor. Başkan Murat Sancak, Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini açıklarken, listelerinde Welbeck ve Balotelli'nin de olduğunu söyledi.

GOMIS, WELBECK VE BALOTELLI!

Murat Sancak Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz." dedi.

Sancak, "Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" ifadelerini kullandı.

"BADOU NDİAYE İLE ANLAŞTIK SONRA VAZGEÇTİK"

Sancak ayrıca ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" diye konuştu.

"GÖKHAN GÖNÜL VE PODOLSKI'YLE İLGİLENMİYORUZ"

Murat Sancak, ayrıca 'dan Metehan Mimaroğlu'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti. Sancak, ve ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.

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Adana Demirspor'da Bafetimbi Gomis sesleri! Başkan Murat sancak açıkladı...
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