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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:08 Son Güncelleme: 9.6.2021 08:15

onay verdi! Yeni sol bek geliyor...

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim onay verdi! Yeni sol bek Alex Moreno geliyor...

Transfer çalışmalarına başlayan 'da ’in daha önce onay verdiği 28 yaşındaki sol bek için kulübü ile görüşmelere başladı.

19 Haziran'da yapılacak seçime kadar hocası belirsiz olsa da sözleşmesi biten 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren 'da sol bek için savunmacı 'nun adı gündeme geldi.

Saracchi'nin yerine defansın soluna takviye yapacak olan sarı-kırmızılılarda Terim'in daha önce 28 yaşındaki oyuncuya onay verdiği ve transfer için ile görüşmelerin başladığı kaydedildi.

İspanyol kulübü henüz bekledikleri teklifi alamadıklarını bildirse de Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonu ile kiralayabilmek için pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

GENÇLERE GÜN DOĞDU

Bir yandan sol bek transferi için çalışan Galatasaray, diğer yandan altyapıdan da oyunculara şans tanımayı planlıyor. 2001 doğumlu ile 2002 doğumlu 'un, yeni sezon öncesi A takıma alınarak sezon başı kampında takımla çalışmasının planlandığı bildirildi.

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Fatih Terim onay verdi! Yeni sol bek Alex Moreno geliyor...
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