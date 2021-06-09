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Giriş Tarihi: 9.6.2021

’ya gidiyor!

Fatih Terim Roma’ya gidiyor!

TFF, maçı için eski hocalarını ’ya davet etti. , ve Lucescu olumlu yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 'ya adeta çıkarma yapacak. Ay-Yıldızlı takımı, ile oynayacağı kritik maçta Süper Lig kulüp başkanları, 'ı çalıştırmış eski teknik adamlar ve geniş bir davetli topluluğu destekleyecek. Özellikle davet gönderilen Milli Takım'da görev yapmış teknik direktörlerden Fatih Terim, Lucescu ve Mustafa Denizli'nin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği ve Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı karşılaşmada Bizim Çocuklar'a tribünden destek olacağı öğrenildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de önceki gün Kulüpler Birliği'yle yapılan toplantıda Süper Lig başkanlarına, "Hep beraber Roma'da olalım. Sizi de İtalya'ya bekliyoruz. Milli Takımımız'a destek verelim" dedi.

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Fatih Terim Roma’ya gidiyor!
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