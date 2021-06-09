Her aday gönlündeki teknik adamı söylemeli

Göreve gelirlerse Terim ile devam edecekleri şeklindeki açıklamasına yönelik tepkileri değerlendiren Burak Elmas, “Diğer yönetimlerin farklı görüşleri olabilir. Bence her aday gönlündeki teknik adamı açıklamalı” diye konuştu
Galatasaray'da 19 Haziran'daki kongre öncesi başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Adaylardan Burak Elmas, "Galatasaraylılar 19 Haziran'daverecekleri oyla, kulübün nasıl birzihniyete doğru evrileceğinin kararınıverecek" dedi. Rakiplerinden Yiğit Şardan'ın "Herkes Fatih Terimile çalışacağını söylüyor ama acabaTerim onlarla çalışacakmı?" sözlerine de cevap veren Elmas, "Terim cevabı, uygulamak istediğimiz vizyonu hangi teknik direktörle uygulamak istediğimizin cevabıdır. Bizim görüşümüz budur. Diğer yönetimlerin farklı olabilir. Bence her aday, gönlündeki teknik direktörü açıklamalı. Biz de bunu yaptık" diye konuştu.
AYRIŞMAYI BİTİRECEĞİZ
"Galatasaray'ın içinde ayrışma var ve bunu bitireceğiz. Son zamanlarda gelen yönetimler, kulübün teveccühü ile hizmet etmek üzere seçildiklerini unutarak kendilerini patron zannetmelerinden dolayı kendilerini camianın üzerinde görmeye başladı. Galatasaray'ın asıl sahibi onları oylarıyla göreve getiren üyelerdir."
UZMAN BİR EKİP KURDUK
"kulübün kronikleşmiş birçok problemi var. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için tüm problemlerin çözümüne aynı anda başlamak gerekiyor. Bu yüzden biz alanlarında uzman bir ekip bir araya getirdik.. Göreve geldiğimiz takdirde Galatasaray'ın kronikleşmiş bütün problemlerini halletmek üzere hazır durumdayız."