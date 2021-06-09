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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Her aday gönlündeki teknik adamı söylemeli

Her aday gönlündeki teknik adamı söylemeli

Göreve gelirlerse Terim ile devam edecekleri şeklindeki açıklamasına yönelik tepkileri değerlendiren , “Diğer yönetimlerin farklı görüşleri olabilir. Bence her aday gönlündeki teknik adamı açıklamalı” diye konuştu

'da 19 Haziran'daki kongre öncesi başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Adaylardan , "Galatasaraylılar 19 Haziran'da verecekleri oyla, kulübün nasıl bir zihniyete doğru evrileceğinin kararını verecek" dedi. Rakiplerinden 'ın "Herkes Fatih Terim ile çalışacağını söylüyor ama acaba Terim onlarla çalışacak mı?" sözlerine de cevap veren Elmas, "Terim cevabı, uygulamak istediğimiz vizyonu hangi teknik direktörle uygulamak istediğimizin cevabıdır. Bizim görüşümüz budur. Diğer yönetimlerin farklı olabilir. Bence her aday, gönlündeki teknik direktörü açıklamalı. Biz de bunu yaptık" diye konuştu.

AYRIŞMAYI BİTİRECEĞİZ
"Galatasaray'ın içinde ayrışma var ve bunu bitireceğiz. Son zamanlarda gelen yönetimler, kulübün teveccühü ile hizmet etmek üzere seçildiklerini unutarak kendilerini patron zannetmelerinden dolayı kendilerini camianın üzerinde görmeye başladı. Galatasaray'ın asıl sahibi onları oylarıyla göreve getiren üyelerdir."

UZMAN BİR EKİP KURDUK
"kulübün kronikleşmiş birçok problemi var. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için tüm problemlerin çözümüne aynı anda başlamak gerekiyor. Bu yüzden biz alanlarında uzman bir ekip bir araya getirdik.. Göreve geldiğimiz takdirde Galatasaray'ın kronikleşmiş bütün problemlerini halletmek üzere hazır durumdayız."

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Her aday gönlündeki teknik adamı söylemeli
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