Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAKÜ'DE YÜZDE 50 KAPASİTE

A Milli Takımımız'ın Bakü'de oynayacağı İsviçre ve Galler maçlarında ise stadyum kapasitesi yüzde 50 olacak. Münih için kararını 19 Nisan'a kadar vermek zorunda olan Almanya'nın dışında Dublin şehriyle ev sahipliği yapacak İrlanda'nın geri adım attığı ve burada oynanacak maçların Manchester'a verileceği konuşuluyor. İspanya'da ise maçlara ev sahipliği yapacak Bilbao yerine Sevilla şehrinin devreye sokulması gündemde. Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, İskoçya, Hollanda, Danimarka ve Romanya; İtalya gibi %25 kapasite ile seyirci almayı planlarken Rusya'nın bu oranı yüzde 50 olarak belirlediği, Macaristan'ın ise %100 ile maçlara ev sahipliği yapabileceğini UEFA'ya bildirdiği öğrenildi.