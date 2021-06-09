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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:36

maçı hangi kanalda? maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşması için geri sayım sona erdi. Futbolseverler, Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 'da seyircili oynanacak açılış karşılaşması seyircili oynanacak ve KOVİD-19 hastalığı geçirerek ya da aşı ile bağışıklık kazananlar ile test sonuçları negatif olanlar maça giriş yapabilecekler. Peki, televizyon ekranlarından izleyeckeler için Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye İtalya maç saati ve maç yayın kanalı...

maç saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. açılış maçı için geri sayım sona ererken, bu maçın açılış müsabakası olması haricinde pek çok ilklere sahne olacak. Türkiye İtalya maçı Olimpiyat Stadı'nda seyircili oynanacak. Belirlenen kurallar çerçevesinde izleyiciler stadyuma giriş yapabilecek. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aşağıda, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı ve maç hakkında detaylar yer alıyor.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası () için futbolseverlere müjdeli haber: Tribünler taraftarlara açılıyor... 11 Haziran'da İtalya- Türkiye arasında 'da oynanacak olan açılış karşılaşmasında Olimpiyat Stadı'na 17 bin seyirci alınacak. 69.831 kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda taraftarların, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturarak maç izleyebilecekleri ifade edildi. İtalyanlar, Türkiye karşılaşmasında stadyuma gelecek taraftarlar için 3 farklı sağlık kategorisi belirledi: Aşı olanlar, Kovid-19 rahatsızlığını geçirip atlatanlar ve maç tarihinden kısa süre önce testi negatif çıkanlar. Roma Olimpiyat Stadı'na 48 termal kameranın yerleştirileceği ve bu sayede ateşi yüksek isimlerin belirlenebileceği ifade edildi.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAKÜ'DE YÜZDE 50 KAPASİTE

A Milli Takımımız'ın Bakü'de oynayacağı İsviçre ve Galler maçlarında ise stadyum kapasitesi yüzde 50 olacak. Münih için kararını 19 Nisan'a kadar vermek zorunda olan Almanya'nın dışında Dublin şehriyle ev sahipliği yapacak İrlanda'nın geri adım attığı ve burada oynanacak maçların Manchester'a verileceği konuşuluyor. İspanya'da ise maçlara ev sahipliği yapacak Bilbao yerine Sevilla şehrinin devreye sokulması gündemde. Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, İskoçya, Hollanda, Danimarka ve Romanya; İtalya gibi %25 kapasite ile seyirci almayı planlarken Rusya'nın bu oranı yüzde 50 olarak belirlediği, Macaristan'ın ise %100 ile maçlara ev sahipliği yapabileceğini UEFA'ya bildirdiği öğrenildi.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.


EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bak

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Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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