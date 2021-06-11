Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımız sahne alıyor. A grubundaki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek ay yıldızlılar, önemli mücadeleye üç puan parolasıyla çıkacak. Şenol Güneş’in İtalya karşısında sahaya süreceği muhtemelen 11’ler netleşirken, dev maçın yayın kanalı ise merak konusu oldu. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak bu noktada akıllara gelmeye başladı. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda ekranlara gelecek ve şifresiz mi olacak?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı bu akşam başlıyor. Turnuvanın açılış mücadelesinde A milli Futbol Takımımız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencileri A grubundaki ilk maçına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Türkiye İtalya maçı muhtemel 11'ler de belli olurken, milyonlarca futbolsever maçın yayın kanalı bilgilerini merak ediyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. Peki, EURO 2020 Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son dakika gelişmeleri

EURO 2020 TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı öncesi nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımımız, son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başlarken, mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan maçın yayın kanalına ilişkin tüm sorular da netleşti.

İşte, Türkiye İtalya maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;