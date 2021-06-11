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Giriş Tarihi: 11.6.2021 15:29

maçı hangi kanalda? Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımız sahne alıyor. A grubundaki ilk maçında ile karşı karşıya gelecek ay yıldızlılar, önemli mücadeleye üç puan parolasıyla çıkacak. Şenol Güneş’in İtalya karşısında sahaya süreceği muhtemelen 11’ler netleşirken, dev maçın yayın kanalı ise merak konusu oldu. İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak bu noktada akıllara gelmeye başladı. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda ekranlara gelecek ve şifresiz mi olacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı bu akşam başlıyor. Turnuvanın açılış mücadelesinde A milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencileri A grubundaki ilk maçına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. İtalya maçı muhtemel 11'ler de belli olurken, milyonlarca futbolsever maçın yayın kanalı bilgilerini merak ediyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi gibi sorular bu noktada akıllara geliyor. Peki, EURO 2020 Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son dakika gelişmeleri

EURO 2020 TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı öncesi nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımımız, son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başlarken, mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan maçın yayın kanalına ilişkin tüm sorular da netleşti.

İşte, Türkiye İtalya maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1-
2-
3- İsviçre
4- Galler

TÜRKİYE İTALYA MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi (Chiesa), Immobile, Insigne

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TARİH: 11.06.2021

SAAT: 22:00

HAKEM: Danny Makkelie

STADYUM: Roma Olimpiyat Stadı

YAYIN KANALI: TRT 1

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Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde , gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen , Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

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Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE 593. MAÇINA ÇIKIYOR

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 592 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

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