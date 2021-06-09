Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan Ventspils'e 7 yıl men cezası!
Giriş Tarihi: 9.6.2021 19:35 Son Güncelleme: 9.6.2021 19:39

'dan Ventspils'e 7 yıl men cezası!

AA
UEFA'dan Ventspils'e 7 yıl men cezası!

Dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan 'nın Ventspils ekibi, tarafından kupalarından 7 yıl men edildi.

, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan 'dan Ventspils takımının, kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.

Karara göre, kulüp yetkililerinden ömür boyu, ise 4 yıl futboldan men edildi.

Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını 'dan talep etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı?
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...
Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif! Diego Costa bombası...
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!
Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan Ventspils'e 7 yıl men cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA