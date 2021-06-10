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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Ateşli, cesur ve inançlıyız

Ateşli, cesur ve inançlıyız

İyi futbolla turnuvaya damga vurmayı hedeflediklerini vurgulayan deneyimli hoca, “’ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. 2002’de oyuncularımız tarih yazdı, şimdi geleceği yapabiliriz” dedi

A Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'de yarın ile oynayacağımız açılış maçı öncesi Çizme basınına önemli açıklamalarda bulundu. En önemli amaçlarının sahada aile ruhunu yansıtarak iyi oyun sergilemek olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İyi bir başlangıç yapabilirsek, o zaman daha iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İtalya maçını çok önemsiyorum" dedi.
Ateşli, cesur ve inançlı bir takım imajı vermek istediklerini vurgulayan Güneş, "Turnuvanın zor olacağının farkındayım. Eğer eleneceksek de iyi futbolla bunu yapacağız. Ben sahada iyi oyun görmek istiyorum. Grubu geçersek hedefimize ulaşacağız, sonrası bizim için ekstra olacak" diye konuştu.

İLK MAÇTA KAFALARI KARIŞTIRIRIZ
Gruptan çıkmak için 4 puanın bile avantaj olabileceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "İtalya'ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. Tüm maçlar zor olacak. Baktığınızda 5-6 puan büyük avantaj olur, belki 4 puan bile yeterli olabilir. Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim için başarı ama yolumuz burada bitmiyor. Bir yol izliyoruz ama bu yolda acelemiz yok, sabırlıyız" ifadesini kullandı. Kendisinin daha önce Milli Takım'la 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu hatırlatılan Güneş son olarak şunları söyledi: "O kupa benim için geride kaldı. Bugün kadromuzda 2001 doğumlu oyuncumuz Rıdvan Yılmaz var. Pek çok şey değişti. Ama etrafımızda aynı heyecanı hissettiğimiz doğru. Öncekiler tarih yazdı, şimdi geleceği yapabiliriz."

THY ROTAYI ÇİZDİ: VARIŞ YERİMİZ WEMBLEY!
yolculuğu sırasında THY, 'a güzel bir jestte bulundu. Ay-Yıldızlı kafileyi taşıyan uçağın pilotu Akın Deniz, yaptığı anonsta "Değerli milli takımımız, size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim. Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21.00'de ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, Ay-Yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

DÜDÜK HOLLANDALI MAKKELİE'DE
EURO 2020'nin açılış maçında yarın Türkiye-İtalya mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmada Hollandalı hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.

BİZİM ÇOCUKLAR ROMA'DA
Dün tam kadro yaptığı son antrenmanla Almanya kampını tamamlayan A Milli Takım, yarınki İtalya maçı için bu ülkeye geçti. Otelden çıkmadan önce toplu fotoğraf çektiren ay-yıldızlı oyuncular, 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkan uçakla Roma'ya gitti.

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Ateşli, cesur ve inançlıyız
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