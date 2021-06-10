Ateşli, cesur ve inançlıyız

İyi futbolla turnuvaya damga vurmayı hedeflediklerini vurgulayan deneyimli hoca, “İtalya’ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. 2002’de oyuncularımız tarih yazdı, şimdi geleceği yapabiliriz” dedi
AMilli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de yarın İtalya ile oynayacağımız açılış maçı öncesi Çizme basınına önemli açıklamalarda bulundu. En önemli amaçlarının sahada aile ruhunu yansıtarak iyi oyun sergilemek olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İyi bir başlangıçyapabilirsek, o zaman daha iyi birşansımız olacağını düşünüyorum.Bu nedenle İtalya maçını çokönemsiyorum" dedi.
Ateşli, cesur ve inançlı bir takım imajı vermek istediklerini vurgulayan Güneş, "Turnuvanın zor olacağınınfarkındayım. Eğer eleneceksekde iyi futbolla bunu yapacağız.Ben sahada iyi oyun görmek istiyorum.Grubu geçersek hedefimizeulaşacağız, sonrası bizim için ekstraolacak" diye konuştu.
İLK MAÇTA KAFALARI KARIŞTIRIRIZ
Gruptan çıkmak için 4 puanın bile avantaj olabileceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "İtalya'ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. Tüm maçlar zor olacak. Baktığınızda 5-6 puan büyük avantajolur, belki 4 puan bile yeterliolabilir. Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim için başarı ama yolumuz burada bitmiyor. Bir yol izliyoruzama bu yolda acelemiz yok,sabırlıyız" ifadesini kullandı. Kendisinin daha önce Milli Takım'la 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu hatırlatılan Güneş son olarak şunları söyledi: "O kupa benim için geride kaldı.Bugün kadromuzda 2001 doğumluoyuncumuz Rıdvan Yılmazvar. Pek çok şey değişti. Ama etrafımızdaaynı heyecanı hissettiğimizdoğru. Öncekiler tarih yazdı,şimdi geleceği yapabiliriz."
THY ROTAYI ÇİZDİ: VARIŞ YERİMİZ WEMBLEY! Roma yolculuğu sırasında THY, A Milli Takım'a güzel bir jestte bulundu. Ay-Yıldızlı kafileyi taşıyan uçağın pilotu Akın Deniz, yaptığı anonsta "Değerli milli takımımız, size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim. Şampiyonluğa giden bu rotadauçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanındoruklarında seyrediyoruz. Havamız gayetGüneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na11 Temmuz günü saat 21.00'de ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, Ay-Yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
DÜDÜK HOLLANDALI MAKKELİE'DE
EURO 2020'nin açılış maçında yarın Türkiye-İtalya mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmada Hollandalı hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Saat22.00'de başlayacak karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.
BİZİM ÇOCUKLAR ROMA'DA
Dün tam kadro yaptığı son antrenmanla Almanya kampını tamamlayan A Milli Takım, yarınki İtalya maçı için bu ülkeye geçti. Otelden çıkmadan önce toplu fotoğraf çektiren ay-yıldızlı oyuncular, 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkan uçakla Roma'ya gitti.