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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:09 Son Güncelleme: 10.6.2021 15:15

'da antrenör yönetiminde sahaya çıkıyor!

Galatasaray'da antrenör Selçuk İnan yönetiminde sahaya çıkıyor!

Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 14 Haziran Pazartesi günü, antrenör yönetimde topbaşı yapacak.

, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü 'nde bir araya gelecek. Antrenör yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan sarı-kırmızılar, 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup halinde sağlık kontrollerinden geçecek.



Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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Galatasaray'da antrenör Selçuk İnan yönetiminde sahaya çıkıyor!
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