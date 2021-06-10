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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Herkesin yerini doldururuz

Herkesin yerini doldururuz
'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması cephesinde sıkıntı yaratmadı. Kulüp Başkanı 'nin yaşanan bu gelişme sonrası, "Aboubakar'a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Teknik direktör 'ın da "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" dediği belirtildi. Beşiktaş, yeni sezon için iki forvet transferi planlıyor.

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