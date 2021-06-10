Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın bilmecesi sürüyor! 2 teklifi geri çevirdi...

Yönetimin revize ederek sunduğu ikinci kontratta ise yine 1 yıl ve 15 milyon TL teklif edildi. Çifte kupalı sezonun mimarı Sergen Yalçın, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre, 15 milyon TL'yi bulan teklifi de geri çevirdi.