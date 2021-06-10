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Giriş Tarihi: 10.6.2021 18:01 Son Güncelleme: 10.6.2021 18:09

Son dakika: ’ta bilmecesi sürüyor! 2 teklifi geri çevirdi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın bilmecesi sürüyor! 2 teklifi geri çevirdi...

Son dakika haberi… Bu yıl ’la birlikte adeta rüya gibi bir sezonu geride bırakan , 16. şampiyonluğunu ve ’nı müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamladı. ’ın sezon bitimiyle beraber sona eren sözleşmesinin hızlı bir şekilde uzatılması ve yönetimin transferlere yönelmesi beklenirken, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde uyuşmazlık yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

'in 2019-2020 sezonunun ortasında 'nın gönderilmesiyle birlikte takımın başına getirilen , kısa süre içerisinde 'ta fark yarattı ve 2020-2021 sezonunu Süper Lig ve 'yla beraber çifte şampiyonlukla tamamladı.

Birçok kiralık yıldızı ve dar kadro rotasyonuyla rüya gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta, deneyimli teknik adamın sözleşmesi, sezonun bitmesiyle beraber 31 Mayıs'ta sona erdi.

'ın sözleşmesinin kısa süre içerisinde revize edilerek uzatılması beklenirken, iki taraf arasında başlayan görüşmeler adeta çıkmaza girdi.

2 TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sezonun yorgunluğunu Çeşme'de atan Sergen Yalçın, Beşiktaş Asbaşkanı ile sözleşme görüşmelerine başladı. Ancak siyah-beyazlı ekibin 1 yıl ve 10 milyon TL'yi bulan ilk teklifini kabul etmeyen Sergen Yalçın, ikinci bir teklifi bekledi.

Yönetimin revize ederek sunduğu ikinci kontratta ise yine 1 yıl ve 15 milyon TL teklif edildi. Çifte kupalı sezonun mimarı Sergen Yalçın, muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre, 15 milyon TL'yi bulan teklifi de geri çevirdi.

Sercan Dikme, Beşiktaş'ta yaşanan Sergen Yalçın bilmecesine dair son gelişmeleri ve transferlerin gidişatını canlı yayında anlattı.

İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları…

"Sergen Yalçın'a 15 milyon TL teklif yapıldı. Rakam konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın'ın arasında ortak nokta 15 milyon TL değil. Sergen hoca yeni bir kontrat bekliyor. Hafta sonu itibarıyla bir hareketlilik bekleniyor."

TRANSFERLERDE SON DURUM

"Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini son günlere bırakacak. Çünkü Leicester City'nin beklentileri Beşiktaş'ın karşılayabileceği seviyede değil. Kenan Karaman'a 900 bin Euro civarında bir teklif yapıldı. Bu teklife oyuncu tarafından olumlu cevap verilmesini beklemiyorum. Teklifin 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarılması bekleniyor."

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Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın bilmecesi sürüyor! 2 teklifi geri çevirdi...
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