Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alpaslan Öztürk: "Galatasaray'a istendiğimi hissettim"
Giriş Tarihi: 11.6.2021 19:51 Son Güncelleme: 11.6.2021 19:52

: "'a istendiğimi hissettim"

İHA
Alpaslan Öztürk: Galatasaray'a istendiğimi hissettim

, 'yle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki stoper oyuncusu 'ü 3 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninin ardından konuşan Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk sarı-kırmızılılara istendiğini hissederek geldiğini söyledi.

'ın yeni transferi , Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı.

Törende konuşan Öztürk, uzun yıllar Galatasaray forması giymeyi arzuladığını belirterek, "Hem Abdurrahim başkanıma hem Mustafa Cengiz başkanıma hem de camiaya teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan ve başkanlarımızdan gelen teveccüh ile burada istendiğimi hissederek geldim. Bu benim için çok önemliydi. Buraya gelmek, böyle büyük bir takıma gelmek hiçbir futbolcu için kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjimle, yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim. Uzun süre boyunca inşallah Galatasaray forması giyer ve başkanımın da dediği gibi güzel günlere yürürüz" diye konuştu.

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Alpaslan Öztürk: "Galatasaray'a istendiğimi hissettim"
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