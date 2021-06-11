Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir: "Sessiz çoğunluk bizi destekliyor" (SABAH SPOR ÖZEL)

"VERECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

İbrahim Özdemir, elini taşın altına sokmaya geldiğini belirterek, "Rahatımızı bozacağız çünkü Galatasaray çocukluk aşkımız. Kaliteli ve liyakat sahibi bir ekip kurduk. Listemiz tartışılmaz, finanstan tutun futbola ve amatör branşlara kadar yetkinlik sahibi bir yönetime sahibiz. Galatasaray'a verebileceğimiz çok şey var. Birlik, beraberlik ve barışı yeniden sağlamak, Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu mali sıkıntıları gidermek ve kulübü düzlüğe çıkarmak adına bu göreve talip olduk" diye konuştu.