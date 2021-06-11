Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir: "Sessiz çoğunluk bizi destekliyor" (SABAH SPOR ÖZEL)
Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:55 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:55

başkan adayı : "Sessiz çoğunluk bizi destekliyor" (SABAH SPOR ÖZEL)

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir: Sessiz çoğunluk bizi destekliyor SABAH SPOR ÖZEL

'da seçime günler kala adaylar da projelerini ve hedeflerini anlatmaya devam ediyor. Galatasaray'ın başkan adaylarından SABAH SPOR'a konuştu. “Kaliteli bir ekip kurduk” diyen İbrahim Özdemir, Galatasaray'daki bölünmeleri bitirmek için aday olduğunu ve üyelerden büyük destek aldıklarını ifade etti. Ayrıca İbrahim Özdemir, ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

'da 19 Haziran'da yapılacağı açıklanan başkanlık seçimine günler kaldı. Seçimde, , , , ve olmak üzere 5 aday yarışacak. Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir de SABAH SPOR'a konuştu.

"ÜNAL AYSAL DÖNEMİNDEN BERİ G.SARAY KAOTİK ORTAM İÇİNDE"

Kongre öncesi camianın durumunun kendisi için üzücü olduğunu söyleyen Özdemir, " döneminden beri Galatasaray kaotik bir ortam içinde oldu. Bizim gibi Galatasaray adabını 40 sene yaşayan biri için üzücü tablo. Bölünmeler, kavgalar ve gruplaşmaları bitirmek için bir ağabeye ihtiyaç var" dedi.

"VERECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

İbrahim Özdemir, elini taşın altına sokmaya geldiğini belirterek, "Rahatımızı bozacağız çünkü Galatasaray çocukluk aşkımız. Kaliteli ve liyakat sahibi bir ekip kurduk. Listemiz tartışılmaz, finanstan tutun futbola ve amatör branşlara kadar yetkinlik sahibi bir yönetime sahibiz. Galatasaray'a verebileceğimiz çok şey var. Birlik, beraberlik ve barışı yeniden sağlamak, Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu mali sıkıntıları gidermek ve kulübü düzlüğe çıkarmak adına bu göreve talip olduk" diye konuştu.

"GERİ ÇEKİLMEYİ BİLMEM"

Hayatında başarısızlığı kabul etmeyen bir yapısı olduğunu ifade eden Özdemir, "Geri çekilmeyi hiç kabul etmem. Çekilmek isteyen çekilebilir! Hiç aday olmasa da seçime girecektik. 3 senedir seçime hazırlanıyoruz. Bizim yolumuz Galatasaray'ı kurtarma yolu. Galatasaray'ı kurtarma reçetemiz de herkesten farklı. Sessiz çoğunlukta heyecan yarattık" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:

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"SATMAYIZ, SATTIRMAYIZ"

"G.Saray yeni maceralara sürüklenmemeli. Ne satmaya geliyoruz ne de sattırmaya. Galatasaray'ın değerlerini korumaya ve kayba uğramadan kulübün uzun vadeli gelirler elde etmesini sağlayacağız. Diğer adaylara da baktığımızda Fatih Terim ile ağabey-kardeş ilişkisi olan, en eski tanıyan benim. Milli Takım'a ilk antrenör olmasında katkım olmuştur. Bizim, 'i dışlamak gibi bir niyetimiz olamaz."

YÖNETİM 500 BİN İSTEDİ ELMAS, 1 MİLYON TL VERDİ!

Galatasaray yönetimi, başkan adaylarının 500 bin TL bağış karşılığında kulüp televizyonunda ve YouTube hesabında program yapabileceğini açıklamıştı. Burak Elmas da "G.Saray'ın yönetici koltukları da mecraları da satışa çıkarılamaz. Bu zihniyete son vereceğiz" diyerek büyük tepki göstermişti. Dün sürpriz bir hamle yapan başkan adayı Elmas, amatör şubelerde kullanılması şartıyla kulübe 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklayıp, "GSTV'de para karşılığı propaganda yapmayacağız. G.Saray'ın kültür ve etik değerlerine sahip çıkmak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir: "Sessiz çoğunluk bizi destekliyor" (SABAH SPOR ÖZEL)
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