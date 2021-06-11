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Giriş Tarihi: 11.6.2021 21:25

'ten 'a destek! "Türk kardeşlerim kalbim sizlerle"

Gomis'ten A Milli Takım'a destek! Türk kardeşlerim kalbim sizlerle

Son dakika... A Milli Takımımız, macerasına İtalya maçıyla başlıyor. Ay-yıldızlı ekibimize dünyanın dört bir yanından destek gelirken, o isimlerden biri de Bafetimbi oldu. Bir dönem ülkemizde forması giyen ve Türk futbolseverlerin de sevgilisi olan yıldız golcü, sosyal medyadan 'a destek mesajı paylaştı.

Son dakika... 'nin açılış maçında A Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya geliyor. Turnuvanın açılış maçında tüm gözler iki takımın üzerinde olacak. Müsabaka öncesinde 'a destek mesajları peş peşe geliyor.

, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından her kesimden insanlar ay-yıldızlı futbolcularımıza moral vermek için paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlerde biri de Fransız golcü oldu.

'da oynadığı dönemde taraflı tarafız herkesin beğenisini kazanan Gomis, sosyal medya hesabından milli takıma destek oldu.

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35 yaşındaki golcü, "Bütün sezon boyunca beni desteklediniz, sonu benim için çok mutlu bitti. Şimdi sıra bende. Türk kardeşlerim, umarım bu akşam başlayacak Euro 2020'de gönlünüzden ne geçiyorsa o olur. Başarı ve şans yanınızda olsun. Tüm kalbimle sizinle beraberim. Haydi #bizimçocuklar" ifadelerini kullandı.

Gomis, Galatasaray formasıyla 29 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

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Gomis'ten A Milli Takım'a destek! "Türk kardeşlerim kalbim sizlerle"
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