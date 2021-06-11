Gomis'ten A Milli Takım'a destek! "Türk kardeşlerim kalbim sizlerle"

Son dakika... EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya geliyor. Turnuvanın açılış maçında tüm gözler iki takımın üzerinde olacak. Müsabaka öncesinde A Milli Takım'a destek mesajları peş peşe geliyor.
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraflı tarafız herkesin beğenisini kazanan Gomis, sosyal medya hesabından milli takıma destek oldu.
35 yaşındaki golcü, "Bütün sezon boyunca beni desteklediniz, sonu benim için çok mutlu bitti. Şimdi sıra bende. Türk kardeşlerim, umarım bu akşam başlayacak Euro 2020'de gönlünüzden ne geçiyorsa o olur. Başarı ve şans yanınızda olsun. Tüm kalbimle sizinle beraberim. Haydi #bizimçocuklar" ifadelerini kullandı.
Gomis, Galatasaray formasıyla 29 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.