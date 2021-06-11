Gomis'ten A Milli Takım'a destek! "Türk kardeşlerim kalbim sizlerle"

35 yaşındaki golcü, "Bütün sezon boyunca beni desteklediniz, sonu benim için çok mutlu bitti. Şimdi sıra bende. Türk kardeşlerim, umarım bu akşam başlayacak Euro 2020'de gönlünüzden ne geçiyorsa o olur. Başarı ve şans yanınızda olsun. Tüm kalbimle sizinle beraberim. Haydi #bizimçocuklar" ifadelerini kullandı.