İlk aslanlar imzayı atıyor

Galatasaray bir yandan seçime hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, iki futbolcu için bugün Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. 3'er yıllık sözleşmeye imza atacak olaniki oyuncunun da yıllık 6 milyon TL garantiücret alacağı öğrenildi. Orta sahada forma giyen Aytaç ile savunmada görev alan Alpaslan, 14 Haziran'da Florya'da yapılacak yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak. Bu arada Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 yıllığına yeniden anlaşılanÖmer Bayram'ın da maaşının 6 milyon TLyapıldığı bildirildi. 29 yaşındaki oyuncuyla da önümüzdeki günlerde resmi imza atılacak.