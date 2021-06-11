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Giriş Tarihi: 11.6.2021

İlk aslanlar imzayı atıyor

İlk aslanlar imzayı atıyor
Galatasaray bir yandan seçime hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 'dan ayrılan ve 'yle sözleşme yenilemeyen 'ü kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, iki futbolcu için bugün Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. 3'er yıllık sözleşmeye imza atacak olan iki oyuncunun da yıllık 6 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi. Orta sahada forma giyen Aytaç ile savunmada görev alan Alpaslan, 14 Haziran'da Florya'da yapılacak yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak. Bu arada Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 yıllığına yeniden anlaşılan Ömer Bayram'ın da maaşının 6 milyon TL yapıldığı bildirildi. 29 yaşındaki oyuncuyla da önümüzdeki günlerde resmi imza atılacak.

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İlk aslanlar imzayı atıyor
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