Mancini'den maç yorumu! "Türkiye'yi oynatmadık"

Bu maçtan aldıkları galibiyetle tüm İtalyanları memnun ettikleri için mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Çok iyi bir maç çıkarttık, onlara çok az alan bıraktık. İyi baskı yaptık." dedi.

Türkiye'nin ilk yarıda topun arkasında kaldığını ifade eden Mancini, "Biz çok iyi oynadık. Türkiye'yi oynatmadık. Türkiye iyi bir takım, çok yetenekli oyuncuları var. Kolay değildi. İlk yarı bize az yer bıraktılar, ama sabırla bekledik, golü aradık ve bulduk. Topu hızlıca kullanıp, karşı tarafa geçmemiz her zaman belirleyici oldu. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.