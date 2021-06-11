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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Rosier tamam sıra kulübünde

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Rosier tamam sıra kulübünde

24 yaşındaki oyuncu takımda kalmak isteğini bildirdi. Siyah-beyazlılar ise ’e 4 milyon Euro’luk opsiyonlu kiralama teklifi sundu

Beşiktaş bir yandan teknik direktör ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Siyahbeyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı 'de aşama kaydetti. Portekiz ekibi Sporting ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen Kartal, Rosier'i ise ikna etti.

RUSLARI GERİ ÇEVİRDİ
Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve 'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon Euro'ya çıkarılacak ve Roiser ile 3 yıllık kontrat yapılacak.

ARTURO VİDAL İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE
İnter'den bu sezon ayrılması beklenen için Zenit'ten sonra Beşiktaş da devreye girdi. Son olarak Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'in ilgilendiği 34 yaşındaki yıldız için İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Vidal'in seçenekleri arasında Türkiye olduğu belirtildi. Daha önce Meksika kulübü Club America'nın kadrosuna katmak istediği Vidal, kendisine yöneltilen teklifi reddetmişti.

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Rosier tamam sıra kulübünde
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