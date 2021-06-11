Rosier tamam sıra kulübünde

24 yaşındaki oyuncu takımda kalmak isteğini bildirdi. Siyah-beyazlılar ise Sporting’e 4 milyon Euro’luk opsiyonlu kiralama teklifi sundu
Beşiktaş bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Siyahbeyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı Valentin Rosier'de aşama kaydetti. Portekiz ekibi Sportingile satın alma opsiyonlu kiralamapazarlıklarına devam eden yönetim,4 milyon Euro'yu gözden çıkarmışdurumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen Kartal,Rosier'i ise ikna etti.
RUSLARI GERİ ÇEVİRDİ
Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 800 binEuro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncununmaaşı bonuslarla birlikte 1.4milyon Euro'ya çıkarılacak ve Roiserile 3 yıllık kontrat yapılacak.
ARTURO VİDAL İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE
İnter'den bu sezon ayrılması beklenen Arturo Vidal için Zenit'ten sonra Beşiktaş da devreye girdi. Son olarak Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'in ilgilendiği 34 yaşındaki yıldız için İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Vidal'in seçenekleri arasında Türkiye olduğu belirtildi. Daha önce Meksika kulübü Club America'nın kadrosuna katmak istediği Vidal, kendisine yöneltilen teklifi reddetmişti.