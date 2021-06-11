Son dakika: Türkiye'nin EURO 2020 macerası başlıyor! İşte İtalya maçının muhtemel 11'leri...

Tarihinde ilk bir Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek olan A Milliler, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleninin ilk santrasını yapacak olan ay-yıldızlı ekip, Roma'da tüm hazırlıklarını tamamladı ve saat 22.00'de başlayacak dev maçı bekliyor.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.
Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarruma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.
TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA
A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
TÜRKİYE 593. MAÇINA ÇIKIYOR
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 592 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.