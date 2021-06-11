Tottenham teknoloji yöneticisi Katwa: Türkiye'de muhteşem stadyumlar var (SABAH SPOR ÖZEL)

Tottenham Teknoloji Yöneticisi Sanjeev Katwa, akıllı statlar ve dijital dönüşüm konusunda SABAH SPOR'a konuştu. Türkiye'deki stadyumlardan da övgüyle söz eden Katwa, akıllı stadyumların gelecekte kulüpler için çok önemli olduğunu ve taraftarların da bu teknolojilere ayak uyduracağını ifade etti.

SORU: Dijital teknoloji, spor endüstrisinde fırsatları gündeme getiriyor. Dünyada spor endüstrisinde ne tür teknolojik değişiklikler yaşanıyor? Spor stadyumları bu sürecin neresinde?

Spor kulüplerinin ve stadyumların 2021 ve sonrasında dikkate alması gereken birçok trend var. Küresel salgın, izleyicilerimizin ve taraftarlarımızın deneyimini ve bir işletme olarak nasıl faaliyet gösterdiğimizi yeniden değerlendirmemize yol açtı. Spor stadyumlarında mobil öncelikli ve temassız deneyimlerin kesinlikle artacağını düşünüyoruz. Tottenham'da halihazırda dünyanın ilk nakitsiz stadyumunu işletiyorduk, şimdi buna mobil dijital biletleme ve erişim kontrolü deneyimlerini sunduk.

Bunlar taraftarlara farkındalık ve içerik desteği sağlayan dijital tabelalardan, yiyecek ve içecekler için tıkla gel al hizmetine, özel misafirlerimiz için masa başı hizmetlerine kadar uzanıyor. Taraftarlarımız yıl boyunca bizimle etkileşim kuruyor.

SORU: Akıllı stadyumlar spor kulüplerine nasıl ekonomik getiri sağlar? Gelir artışı dijitalleşmeyle bağlantılı mı? Tottenham için bunun bir örneği var mı?

Akıllı stadyumlar, kablosuz bağlantı ve ağ bağlantısının varlığı, spor kulüplerinin mobil uygulamalar ve katılım yoluyla gelir fırsatlarını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. Örneğin taraftarların mobil cihazlarına gönderilen bildirimler yoluyla iletişim kurarak indirimlerden, yiyecek ve içeceklerde sunulan fırsatlardan haberdar edebiliyor, kulübün mağazasını ziyaret eden taraftarınıza göndereceğiniz bildirimlerle anlık satın almaları tetikleyebiliyorsunuz. Alternatif olarak bir oyuncu maçta gol attıysa, taraftarlara maçtan sonra Tottenham Experience alanını ziyaret ederek oyuncunun formasını satın almaları için mesaj gönderebiliyoruz.

TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK KULÜPLER VE MUHTEŞEM STATLAR VAR

SORU: Sanjeev Katwa, akıllı stadyumlar konusunda Türkiye pazarına nasıl bakıyor? Katwa Türkiye'de ekonomik bir potansiyel görüyor mu? Hangi stadyumlar önde veya örnek teşkil ediyor?

Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok sayıda büyük kulüp ve stadyum var ve bu stadyumlarda bulunan çözümlerin birçoğu, bazı kulüplerin işlerini yürütmek için kullandıkları çözümler de dahil olmak üzere gözden geçirildi. Sadece futbol için değil, aynı zamanda NFL, kriket ve diğer pek çok amaçlı kapalı mekanda ne yapıldığını görmek için dünya çapında stadyumları sürekli olarak izliyoruz.

SORU: Uluslararası kulüplerin saha dışında bir teknoloji yarışına girdiğini söyleyebilir miyiz? Bu rekabet nasıl ilerliyor, şu an bu yarışta kim önde?

Amacımız, küresel taraftar kitlemizle bağlantı kurmak ve onlara kulüpleri Tottenham'dan bekledikleri içerik ve deneyimleri sunabilmektir. Tabii ki diğer kulüplerin ve sporların neler yaptığını yakından izliyoruz. Bu yarıştan birileri önde diyebilir miyiz? Akıllı stadyumlarımız, teknolojilerimiz ve futbolun yanı sıra NFL, konserler ve diğer önemli spor ve eğlence etkinlikleri için sunduğumuz deneyimlerimizle umarım bu sorunun cevabı Tottenham Hotspur Stadyumu olarak bizi işaret ediyordur.

SORU: Pandemi sırasında insanlar spor ve sanat etkinliklerini özlüyor. Pandemiden sonra bu etkinlikler için büyük bir talep olacak. Sadece futbol maçları için değil, stadyumlarda düzenlenen diğer etkinlikler için de. Stadyumlar buna hazır mı? Akıllı stadyum teknolojisindeki gelişmeler bu talebi desteklemeye yetecek mi?

Evet, buna hazırız ve dikkate almamız gereken birçok senaryo için plan yaptık. Bu nedenle ziyaretçilerimiz için mobil ve temassız deneyimi çoktan uygulamaya koyduk. İzleyicilerimizi Tottenham Hotspur Stadyumu'na tekrar davet etmekten heyecan duyuyoruz.