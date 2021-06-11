Türkiye İtalya maçı nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanacak?

Haydi Milli Takım! Türkiye, EURO 2020 açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milliler, Mancini yönetimindeki İtalya'yı devirerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeşitli ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenecek. Peki, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor?
İşte, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta sorusunun yanıtı!
Türkiye - İtalya EURO 2020 açılış maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.
Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:
A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı), Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı), Kopenhag (Parken Stadı)
C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)
D Grubu: Londra (Wembley Stadı), Glasgow (Hampden Park)
E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı), Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)
F Grubu: Münih (Allianz Arena), Budapeşte (Puskas Arena)