Türkiye İtalya maçı nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanacak?

Haydi Milli Takım! Türkiye, EURO 2020 açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milliler, Mancini yönetimindeki İtalya'yı devirerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeşitli ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE VE HANGİ STATTA?

Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenecek. Peki, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor?

İşte, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta sorusunun yanıtı!