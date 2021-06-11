Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye İtalya maçı nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanacak?
Giriş Tarihi: 11.6.2021 16:48 Son Güncelleme: 11.6.2021 16:48

ve hangi ülkede oynanıyor? oynanacak?

Türkiye İtalya maçı nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Milliler, İtalya karşısında 3 puan hedefliyor. Bu noktada, , hangi ülkede oynanıyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği , bu yıl çeşitli ülkelerde düzenleniyor. Peki, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede? EURO 2020 oynanıyor? İşte, Türkiye İtalya maçı hakkında detaylar

Haydi Milli Takım! Türkiye, açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Milliler, Mancini yönetimindeki İtalya'yı devirerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala , hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeşitli ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE VE HANGİ STATTA?

Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenecek. Peki, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor?

İşte, Türkiye İtalya maçı nerede, hangi ülkede ve hangi statta sorusunun yanıtı!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye - İtalya EURO 2020 açılış maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

EURO 2020 EV SAHİBİ ÜLKELER HANGİLERİ?

Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u

Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:

A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı), Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı), Kopenhag (Parken Stadı)

C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)

D Grubu: Londra (Wembley Stadı), Glasgow (Hampden Park)

E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı), Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)

F Grubu: Münih (Allianz Arena), Budapeşte (Puskas Arena)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde şok seçim, kimse beklemiyordu...
Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! "Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu..."
Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Emekli için hayat boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye İtalya maçı nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA