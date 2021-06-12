Aslan gibi aslanlar!

Giriş Tarihi: 12.6.2021

Bonservisi elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk dün resmen Galatasaraylı oldu. İki oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Aytaç bu süreçte 18, Alpaslan ise 16.5 milyon TL kazanacak