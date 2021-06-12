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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Aslan gibi aslanlar!

UĞUR ÇEM
Aslan gibi aslanlar!

Bonservisi elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk dün resmen Galatasaraylı oldu. İki oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Aytaç bu süreçte 18, Alpaslan ise 16.5 milyon TL kazanacak

Galatasaray uzun süre önce anlaştığı iki oyuncuyu kadrosuna kattığını dün resmen duyurdu. ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve ile mukavelesi biten 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk, 3 yıllık imzayı attı. İlk sezonunda 5 milyon TL kazanacak olan Alpaslan, sonraki iki sezonda 5.5 ve 6 milyon TL alacak. Aytaç'a ise 3 sezon da 6'şar milyon TL garanti ücret ödenecek.

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ, ÇOK ÇALIŞIP KARŞILIĞINI ALDIM'
İmza töreninde konuşan Aytaç, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti. Yıldız oyuncu, "Burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım" diye konuştu. Alpaslan ise "Böyle büyük bir takıma gelmek kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjimle, yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim" ifadelerini kullandı.

ANADOLU DELİKANLILARI
GALATASARAY Başkanı , Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine video-konferans ile bağlandı. Başkan Cengiz, "Aslan gibi futbolcular karşımda. Onları görünce çok mutlu oldum. Türk insanı, verilen sözler, genel eğilimler açısından bu Anadolu delikanlılarını ayrıca kutluyorum. Kimseye laf atmıyorum. Her söyleyeceğimi açık söylerim. Ben hiçbir zaman oyuncu seçme lüksüne sahip bir başkan olmadım. Seçmem de. Her zaman teknik ekibe bırakırım. Ozan Kabak hariç" dedi. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da "Aytaç ve Alpaslan'a, aslan gibi aslan oldukları için şahsım adına, başkanımız Mustafa Cengiz'in adına çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı seçtiler. Kulübün kasasından bonservis için hiç para çıkmadan biz bu iki kardeşimizi Galatasaray'a kazandırdık" ifadelerini kullandı.

AYTAÇ
Daha önce Altay, , Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'da oynayan Aytaç Kara, geçen sezon Kasımpaşa'da 29 maçta forma giyerken 4 gol ve 2 asist kaydetti.

ALPASLAN
Kariyerine 'da başlayan Alpaslan Öztürk, daha sonra İngiltere'de Birmingham'ın alt yaş gruplarında forma giydi. Belçika'da Stadard Liege'de oynarken, Türkiye'de Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor ve Göztepe'de ter döktü.

SUAT SERDAR ELDEN KAÇTI
UZUN süredir adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Schalke'nin Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar, Almanya'da kaldı. Schalke, 24 yaşındaki orta saha için Hertha Berlin ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Suat için Berlin ekibi, 10 milyon Euro bonservis ödeyecek. Schalke ile geçtiğimiz sezon küme düşme üzüntüsü yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, çıktığı 25 maçta 1 gol atıp, 3 de asistle oynadı.

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