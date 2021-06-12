Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Kenan Karaman ve Tammy Abraham atağı
Giriş Tarihi: 12.6.2021 08:07 Son Güncelleme: 12.6.2021 08:10

'tan ve atağı

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'tan Kenan Karaman ve Tammy Abraham atağı

'ta yerli transfer harekatı sürüyor. ile el sıkışan ve imzaları gelecek hafta atması beklenen Beşiktaş, ile de anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Stoper için hedefler de Gençlerbirliği'nden ya da Konyasporlu olarak belirlendi. Bu arada forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, 'ı kiralamak için ’ye teklifte bulundu.

'ta Başkan ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bir toplantı gerçekleştirdi. Zirvede yabancı oyuncular kadar büyük önem arz eden kadronun yerli kalitesi de vardı. Çebi'nin "Yerli oyuncu kalitemizi artıralım. A Takım'a doğrudan katkı yapacak isimler bakalım. Gelecek sezonlara da hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ile el sıkışan ve imzaları gelecek hafta atması beklenen Beşiktaş, ile de anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Stoper için hedefler de ya da olarak belirlendi.

TAMMY ABRAHAM İÇİN TEKLİF YAPILDI

Bu arada gelecek sezon 'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, 'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından Siyah-Beyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı. Kara Kartal, 'ı kiralamak için 'nin kapısını çaldı.

Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon 'de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.

TAMMY ABRAHAM KİMDİR?
Chelsea'nin akademisinden yetişen Abraham, 2016'da Championship takımı Bristol City'ye kiralandı. Burada sezonun 'en iyi genç oyuncusu' seçilen yıldız futbolcu, ardından Swansea City'de bir yıl kiralık oynadı. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanan ve bu takımda 25 gol kaydeden Abraham, son iki sezondur Chelsea'de ter döküyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
EURO 2020'ye talihsiz başlangıç! Ay-yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 kaybetti...
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın
SON DAKİKA: Ukraynalı model Fransız balkondan düşüp öldü... Sevgilisi kurtarmak yerine bakın ne yaptı!
SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Bardağı taşıran son damla oldu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Kenan Karaman ve Tammy Abraham atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA