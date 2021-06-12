TAMMY ABRAHAM İÇİN TEKLİF YAPILDI

Bu arada gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından Siyah-Beyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı. Kara Kartal, Tammy Abraham'ı kiralamak için Chelsea'nin kapısını çaldı.

Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon Premier Lig'de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.