Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, gözyaşlarına hakim olamadı! "Çok zor bir akşamdı..."
Giriş Tarihi: 13.6.2021 01:28 Son Güncelleme: 13.6.2021 01:36

Teknik Direktörü , gözyaşlarına hakim olamadı! "Çok zor bir akşamdı..."

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, gözyaşlarına hakim olamadı! Çok zor bir akşamdı...

'nda 'in adeta ölümden döndüğü - maçı, son dönemin en unutulmaz günlerinden birisini yaşattı. Danimarka Teknik Direktörü , askıya alındıktan sonra başlayan ve Finlandiya'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından konuştu.

'nda ve 'nın karşı karşıya geldiği mücadelede, Danimarkalı oyuncu , ani bir bilinç kaybı yaşayarak kendini yere bırakmıştı.

Saha içinde yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırılan 'in bilincinin açık ve konuşabildiği bilgisi aktarılmıştı. Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tatil edilen karşılaşma, TSİ 21.30'da yeniden başladı.

Kaldığı yerden devam eden karşılaşma, 1-0 Finlandiya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Danimarka Teknik Direktörü , gözyaşlarına hakim olamadı.

Kasper Hjulmand, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularımı böyle bir günde bu kadar dik durdukları için ne kadar övsem az. Onlarla daha fazla gurur duyamazdım. Eriksen, benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri.

Önümüzde iki opsiyon vardı. Ya bugün oynayacaktık ya da yarın 13.00'te maça çıkacaktık. Herkes bugün oynamayı seçti ancak bu hislerle maç oynayamazsınız. Kazanmayı istemiştik.

Çok zor bir gün oldu. Hayattaki en önemli şeylerin ne olduğunu hepimize hatırlatan bir günü geçirdik.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen’e hayat verdi…
Son dakika: UEFA'dan sevindiren haber! Christian Eriksen'in durumunda iyileşme...
SON DAKİKA HABERİ: Hatay Valiliği duyurdu! YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! 13 sivil hayatını kaybetti
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Haziran 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci isyan etti!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması! Telafi eğitimi ne zaman, nasıl olacak?
Bu hafta Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı?
SON DAKİKA HABERİ: 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu!
İstanbul-Ankara arası kısalıyor! Türkiye'den hızlı tren atağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, gözyaşlarına hakim olamadı! "Çok zor bir akşamdı..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA