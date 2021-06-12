Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, gözyaşlarına hakim olamadı! "Çok zor bir akşamdı..."

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka ve Finlandiya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, ani bir bilinç kaybı yaşayarak kendini yere bırakmıştı.

Saha içinde yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırılan Eriksen'in bilincinin açık ve konuşabildiği bilgisi aktarılmıştı. Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tatil edilen karşılaşma, TSİ 21.30'da yeniden başladı.

Kaldığı yerden devam eden karşılaşma, 1-0 Finlandiya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kasper Hjulmand, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularımı böyle bir günde bu kadar dik durdukları için ne kadar övsem az. Onlarla daha fazla gurur duyamazdım. Eriksen, benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri.

Önümüzde iki opsiyon vardı. Ya bugün oynayacaktık ya da yarın 13.00'te maça çıkacaktık. Herkes bugün oynamayı seçti ancak bu hislerle maç oynayamazsınız. Kazanmayı istemiştik.

Çok zor bir gün oldu. Hayattaki en önemli şeylerin ne olduğunu hepimize hatırlatan bir günü geçirdik.