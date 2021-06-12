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Giriş Tarihi: 12.6.2021 07:40 Son Güncelleme: 12.6.2021 07:49

: 'a müjdesi

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Alman gazetesi, 'in 'u kiralamayı planladığını yazdı. Başkanı daha önce yaptığı açıklamada "Leipzig'in kararına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan 'nun ise "'in kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'in haberine göre Leipzig, futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin kararını kısa süre içerisinde vermesini bekleyen bordo-mavili yönetimin, bütçe konusunda çalıştığı öğrenildi. Önce 25 yaşındaki oyuncuyla görüşecek olan Fırtına, olumlu karşılık alırsa kulübüyle temasa geçecek.

İKİ KAMP DA RİVA'DA
Bu arada yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını İstanbul Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapmayı kararlaştırmıştı. 28 Haziran'da Trabzon'da toplanıp 4 Temmuz'da Riva'ya gitmeyi planlayan bordo-mavili ekip, yaklaşık 12 gün sürecek ilk etap çalışmalarından sonra 4 gün izin yapacak. Ardından da ikinci kamp yine İstanbul'da olacak.

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Son dakika: Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi
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