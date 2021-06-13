Şenol Güneş, İtalya yenilgisiyle moralleri bozulan milli oyunculara soyunma odasında şu sözlerle seslendi: Birbirinizi sorgulamayın. “Pes etmek yok” mesajı veren tecrübeli hoca, “İşler beklediğimiz gibi gitmedi ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde 2 karşılaşma var. Artık bu geceyi unutup Galler’e odaklanacağız” dedi
EURO 2020'ye İtalya yenilgisiyle başlayan Türkiye'nin hesabı şaştı. 3-0'lık mağlubiyet ile averajla en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girme şansını zora sokan A Milli Takım'da moraller bozuldu. İtalya gibi güçlü bir takıma karşı ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığı yaratırken, teknikdirektör ŞenolGüneş, oyuncularınınmotivasyonunudüşürmemek için takımına "Pesetmek yok" mesajı verdi.
Karşılaşma sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan deneyimli çalıştırıcı, "İşler beklediğimizgibi gitmedi, yaptığımızplanlar tutmadı ama birbirinizisorgulamayın. Hiçbir şeybitmiş değil. Önemli bir maçıkaybettik ancak önümüzde dahaiki karşılaşma var. Artık bugeceyi unutup Galler'e odaklanmakzorundayız" dedi.
ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR
Gruptan çıkma şansımızın devam ettiğini vurgulayan Güneş, "Yanlışlarımızıgörüp, eksiklerimizitamamlayacağızve önümüzdekimücadeleye hazır olarakçıkacağız. Ben sizleringerçek kalitesini biliyorumve inanıyorum ki bugruptan çıkacağız" ifadesini kullandı. Çarşamba günü Galler,pazar günü ise İsviçre ileoynanacak iki maçta 6 puanhedefi koyan Ay-Yıldızlılar,Bakü'de kendilerini destekleyecekAzeri vatandaşlarımızada çok güveniyor.
MİLLİ TAKIM BAKÜ'DE
Dün sabah Roma'dan ayrılan A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 grup maçlarında Galler ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar için dün Azerbaycan'a gitti. Ay-yıldızlıkafileyi, Bakü Haydar AliyevHavalimanı'nda Bakü BüyükelçisiCahit Bağcı ve büyükelçilik yetkililerikarşıladı. Yorgun olduğu gözlenen milli oyuncular buradan dinlenmek üzere otobüsle kalacakları otele geçtiler.