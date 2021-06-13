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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Birbirinizi sorgulamayın

MEHMET ÖZCAN
Birbirinizi sorgulamayın

, yenilgisiyle moralleri bozulan milli oyunculara soyunma odasında şu sözlerle seslendi: Birbirinizi sorgulamayın. “Pes etmek yok” mesajı veren tecrübeli hoca, “İşler beklediğimiz gibi gitmedi ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde 2 karşılaşma var. Artık bu geceyi unutup ’e odaklanacağız” dedi

'ye yenilgisiyle başlayan Türkiye'nin hesabı şaştı. 3-0'lık mağlubiyet ile averajla en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girme şansını zora sokan 'da moraller bozuldu. İtalya gibi güçlü bir takıma karşı ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularının motivasyonunu düşürmemek için takımına "Pes etmek yok" mesajı verdi.
Karşılaşma sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan deneyimli çalıştırıcı, "İşler beklediğimiz gibi gitmedi, yaptığımız planlar tutmadı ama birbirinizi sorgulamayın. Hiçbir şey bitmiş değil. Önemli bir maçı kaybettik ancak önümüzde daha iki karşılaşma var. Artık bu geceyi unutup Galler'e odaklanmak zorundayız" dedi.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR
Gruptan çıkma şansımızın devam ettiğini vurgulayan Güneş, "Yanlışlarımızı görüp, eksiklerimizi tamamlayacağız ve önümüzdeki mücadeleye hazır olarak çıkacağız. Ben sizlerin gerçek kalitesini biliyorum ve inanıyorum ki bu gruptan çıkacağız" ifadesini kullandı.
Çarşamba günü Galler, pazar günü ise İsviçre ile oynanacak iki maçta 6 puan hedefi koyan Ay-Yıldızlılar, 'de kendilerini destekleyecek Azeri vatandaşlarımıza da çok güveniyor.

MİLLİ TAKIM BAKÜ'DE
Dün sabah Roma'dan ayrılan A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 grup maçlarında ve ile oynayacağı karşılaşmalar için dün Azerbaycan'a gitti. Ay-yıldızlı kafileyi, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Yorgun olduğu gözlenen milli oyuncular buradan dinlenmek üzere otobüsle kalacakları otele geçtiler.

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