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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:39

'da seçime 3 gün kala aday yok

DHA
Denizlispor'da seçime 3 gün kala aday yok

'den küme düşen ve mali problemlerle boğuşan Yukatel 'da olağan seçimli genel kurula 3 gün kalmasına rağmen henüz aday çıkmadı.

Yaşanan mali kriz camiayı olumsuz etkilerken, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesi kimsenin başkanlığa talip olmaması endişelere yol açtı. Günler öncesinden adaylığını açıklayan eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, borçların çok olması nedeniyle geri adım atarak, adaylıktan çekildi.

Başkanlık için adı geçenlerden, eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya da bu nedenle aday olmayacağını açıkladı. Kadrosunda yalnızca 6 futbolcusu kalan, transfer yasağını kaldırmak için 17,5 milyon TL'ye ihtiyaç duyan 'da eski başkan yardımcılarından Taner Atilla'nın adı adaylık için gündeme geldi. Eski başkan Mustafa Üstek'in ve kulübün ileri gelenlerinin destek verdiği Atilla'nın seçimde aday olabileceği ileri sürüldü. Ancak şimdiye kadar hiçbir isim adaylık için yeşil ışık yakmadı.

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Denizlispor'da seçime 3 gün kala aday yok
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