EURO 2020'de çok ilginç sistem! İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya ve Almanya bir maç bile...

Son yıllarda sık sık karşılaşan İngiltere ile Hırvatistan bugün karşı karşıya geliyor. D Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan kuşkusuz favori konumdalar fakat İskoçya'nın genç kadrosu da sürpriz yapmaya müsait. EURO 2020 D Grubu'nda ilginç bir durum söz konusu. İngiltere oynadığı maçların tamamın ev sahibi olacak.

UEFA'nın Avrupa Futbol Şampiyonası için düzenlediği sistem tartışmaları beraberinde getirdi. Milli takımımız turnuvanın açılış maçında Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Bugün oynanacak Hollanda - Ukrayna maçı da Amsterdam'da oynanacak. İngiltere ve İskoçya, D Grubu'nda oldukça avantajlı durumdalar o gruptaki maçların hepsi Londra ve Glasgow kentlerinde oynanacak.

İngiltere'nin haricine İtalya, İspanya, Hollanda ve Almanya da tüm maçlarını kendi ülkelerinde oynayacak.

İNGİLTERE BU KEZ ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK İSTİYOR

Çok iyi bir jenerasyon yakalayan İngiltere, Hırvatistan sınavıyla EURO 2020'ye başlıyor. İlk ve tek dünya kupasını 1966'da kazanan İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde henüz şampiyonluk göremedi. Harry Kane, Stones, Foden gibi isimlerle dikkat çeken İngiltere, bu turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.