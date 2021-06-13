EURO 2020'de çok ilginç sistem! İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya ve Almanya bir maç bile...

UEFA'nın Avrupa Futbol Şampiyonası için düzenlediği sistem tartışmaları beraberinde getirdi. Milli takımımız turnuvanın açılış maçında Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Bugün oynanacak Hollanda - Ukrayna maçı da Amsterdam'da oynanacak. İngiltere ve İskoçya, D Grubu'nda oldukça avantajlı durumdalar o gruptaki maçların hepsi Londra ve Glasgow kentlerinde oynanacak.
İngiltere'nin haricine İtalya, İspanya, Hollanda ve Almanya da tüm maçlarını kendi ülkelerinde oynayacak.
İNGİLTERE BU KEZ ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK İSTİYOR
Çok iyi bir jenerasyon yakalayan İngiltere, Hırvatistan sınavıyla EURO 2020'ye başlıyor. İlk ve tek dünya kupasını 1966'da kazanan İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde henüz şampiyonluk göremedi. Harry Kane, Stones, Foden gibi isimlerle dikkat çeken İngiltere, bu turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.
Manchester City - Chelsea finalinde forma giyen Stones, Walker, Foden, Sterling, Chilwell, Mount gibi oyuncular İngiltere için oldukça önemli. Hırvatistan'a karşı pek şansı tutmayan İngilizler gruba iyi başlangıç yapmak istiyor.
HEDEF BİR FİNAL DAHA!
Son Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Hırvatistan geçmiş turnuvalara göre daha yorgun. Takımın iskeleti Luka Modric, Rakıtıc, Brozovic üçlüsünden kuruluyor. Kalede Livakovic, stoperde de Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida önemli isimler arasında yer alıyor.
Atletico Madrid'in sağ beki Vrsaljko, Kovacic, Pasalic, Vlasic, Milan'da forma giyen Ante Rebic ve Kramaric gibi isimler de oldukça değerli ve önemli. Hırvatistan'ın turnuavadaki hedefi de final oynamak!
MAÇLARI GLASGOW'DA OYNAYACAKLAR!
İngilizler ile İskoçların aynı grupta yer almaları bir hayli ilginç oldu. Futboldan keyif alan ve hücum anlayışını benimseyen İskoçya, son olarak 1996'daki turnuavaya katılmıştı. Turnuvadaki ilk maçında Çekya ile karşılaşacak İskoçya'nın en önemli oyuncuları arasında Andrew Robertson var.
Liverpool'un başarılı beki Robertson'un dışında Arsenal'de forma giyen Kieran Terney, Manchester United'ın genç oyuncusu Scott McTominay ve santrafor Che Adams dikkat çeken futbolcular arasında.
'KRAL' İLE SOUCEK DİKKAT ÇEKİYOR!
Avrupa Şampiyonaları tarihinde önemli bir yeri olan Çekya, turnuvaya 10. kez katılıyor. Yeni bir jenerasyonla başarı hedefleyen Çekler, 1976'da şampiyon olma başarısı gösterdi. Sevilla kalecisi Vaclik, sağ bek Coufal, Kaderabek dikkat çeken isimler.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON €!
Ayrıca West Ham United forması giyen Tomas Soucek'in piyasa değeri 40 milyon Euro! Spartak Moskova forması giyen Alex Kral da önemli bir orta saha oyuncusu.
Hücum hattında ise Antonin Barak, Patrik Schick, Adam Hlozek gibi golcüler dikkat çekiyor.
D GRUBU FİKSTÜRÜ!
13.06.2021 / İNGİLTERE - HIRVATİSTAN 16:00 / WEMBLEY
14.06.2021 / İSKOÇYA - ÇEKYA 16:00 / GLASGOW HAMPDEN PARK
18.06.2021 / HIRVATİSTAN - ÇEK CUMHURİYETİ / GLASGOW HAMPDEN PARK
18.06.2021 / İNGİLTERE - İSKOÇYA / WEMBLEY
22.06.2021 / HIRVATİSTAN - İSKOÇYA / GLASGOW
22.06.2021 / ÇEKYA - İNGİLTERE / WEMBLEY