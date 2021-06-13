Fenerbahçe'den İsviçreli teknik adam Lucien Favre’ye iki yıllık teklif!

Fenerbahçe'de teknik direktör kim olacak sorusu henüz netleşmiş değil. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyası sarı-lacivertlilerin Favre'ye iki yıllık sözleşme önerdiğini, tecrübeli hocanın da düşünmek için süre istediğini ileri sürdü.
63 yaşındaki Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.
İNGİLİZLER SZALAİ'Yİ YAKIN TAKİBE ALDI
Fenerbahçe geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun sarı-lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir.
İngiltere Premier lig ekipleri Leicester City ve West Ham United'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi. The Athletic, turnuva için çıkardığı ekte Attila Szalai'nin değerini 23 milyon Euro olarak göstermişti.
OKAN TURP İTALYA YOLCUSU
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda. Bologna ve bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.
Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin Euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi. F.Bahçe'nin ise Okan Turp'tan kazanç elde etmek için anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay koyduracağı öğrenildi.