Lucien Favre’ye iki yıllık teklif

Fenerbahçe’nin önerisine sıcak bakan İsviçreli teknik direktör düşünmek için zaman istedi. Sarı-lacivertli yönetim ise Favre’den umutlu
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favrekonusunda flaş gelişmeleryaşanıyor. İtalyan medyası sarı-lacivertlilerin Favre'ye iki yıllık sözleşme önerdiğini, tecrübeli hocanın da düşünmek için süre istediğini ileri sürdü. 63 yaşındaki Favre, sonolarak BorussiaDortmund'uçalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.
İNGİLİZLER SZALAİ'YİYAKIN TAKİBE ALDI
Fenerbahçe geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun sarı-lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir. İngilterePremier lig ekipleriLeicester City veWest Ham United'ınbaşarılı oyuncuyutakip etmek içinşampiyonayaekipgönderdiğiöğrenildi. The Athletic, turnuva için çıkardığı ekte Attila Szalai'nin değerini 23 milyon Euro olarak göstermişti.
OKAN TURP İTALYA YOLCUSU
F.Bahçe'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda. Bologna vebu sezon Serie A'yayükselen Venezia,20 yaşındaki stoperikadrolarında görmekistiyor. Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin Euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi. F.Bahçe'ninise Okan Turp'tankazanç eldeetmek için anlaşmayabir sonrakisatıştan yüzde 30pay koyduracağıöğrenildi.