Sıra Emre Akbaba’da

Galatasaray, sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta sahaya da imza attırmaya hazırlanıyor. Muslera ve Marcao’nun mukavelesini uzatan, Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk’ü kadroya katan sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı son isim Emre Akbaba oldu
Henüz yeni yönetimi belli olmayan Galatasaray'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı. Kasımpaşa'danAytaç Kara veGöztepe'den AlpaslanÖztürk'ü kadrosunakatan Cimbom,Ömer Bayram'la da3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi.
TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ
Yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılıkulüp de teknik direktörFatih Terim'in'Kalsın' raporu sonrasındaEmre Akbabaile yeni sözleşme konusundael sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.
1 Görüş / Levent TÜZEMEN
Doğru hamleler
Mustafa Cengiz ve yönetimi giderayak Fatih Terim'in rapor olarak sunduğu transferleri yapıyor. Aytaç, Galatasarayorta sahası için hırsı, mücadelecikimliği ve kazanma duygusuylaihtiyaç bir transfer. Galatasaray geçen sene savunmaya koyacak adam bulamadı, hatta Hatay deplasmanında önce Fernandes sonra Etebo stoper oynamak zorunda kaldı. Alpaslan'ınalınmasını da akıllıbir hamle olarak görüyorum. Ligin 20 takımla oynanacağını düşünürsek uzun maratonda Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmelerinin uzatılması yanlış bir karar değil. Ayrıca yerli oyuncuları kadroda bulundurmak çok kıymetleniyor. Üstelikyerli futbolcuların oynadıklarıkulübe karşı duydukları aidiyetduygusu da yüksek oluyor.