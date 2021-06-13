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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Sıra ’da

MEHMET ÖZCAN
Sıra Emre Akbaba’da

, sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta sahaya da imza attırmaya hazırlanıyor. Muslera ve Marcao’nun mukavelesini uzatan, ile ’ü kadroya katan sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı son isim oldu

Henüz yeni yönetimi belli olmayan 'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, 'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise 'ya geldi.

TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ
Yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.

1 Görüş / Levent TÜZEMEN
Doğru hamleler
Mustafa Cengiz ve yönetimi giderayak 'in rapor olarak sunduğu transferleri yapıyor. Aytaç, Galatasaray orta sahası için hırsı, mücadeleci kimliği ve kazanma duygusuyla ihtiyaç bir transfer. Galatasaray geçen sene savunmaya koyacak adam bulamadı, hatta Hatay deplasmanında önce Fernandes sonra Etebo stoper oynamak zorunda kaldı. Alpaslan'ın alınmasını da akıllı bir hamle olarak görüyorum. Ligin 20 takımla oynanacağını düşünürsek uzun maratonda Emre Akbaba ve 'ın sözleşmelerinin uzatılması yanlış bir karar değil. Ayrıca yerli oyuncuları kadroda bulundurmak çok kıymetleniyor. Üstelik yerli futbolcuların oynadıkları kulübe karşı duydukları aidiyet duygusu da yüksek oluyor.

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