Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Oynanan kötü futbolun kendilerine yakışmadığını ancak bu yenilgiyle biten bir şey olmadığını vurgulayan golcü futbolcu, "Başımız öne eğilmeyecek. Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp bu kötü yenilgiyi herkese unutturacağız. Biz iyi bir takımız ve bu gruptan çıkacağız" dedi.