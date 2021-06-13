Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Giriş Tarihi: 13.6.2021 07:08 Son Güncelleme: 13.6.2021 07:10

: 'ten maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

haberi... açılış maçında 'ya 3-0 yenilen 'da moraller bir hayli bozuldu. Soyunma odasında önemli bir konuşma yapan teknik direktör , maçında da kadroda flaş bir değişikliğe gidecek. İşte son dakika haberinin detayları...

açılış maçında 'ya 3-0 yenilen 'da moraller bir hayli bozuldu. Soyunma odasında önemli bir konuşma yapan teknik direktör , maçında da kadroda flaş bir değişikliğe gidecek. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

'ye 3-0'lık yenilgisiyle başlayan 'nin hesabı şaştı. En iyi 4 grup üçüncüsü arasına girme şansını zora sokan 'da moraller bozuldu.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

gibi güçlü bir takıma karşı ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör , oyuncularının motivasyonunu düşürmemek için takımına "Pes etmek yok" mesajı verdi.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Karşılaşma sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan deneyimli çalıştırıcı, "İşler beklediğimiz gibi gitmedi, yaptığımız planlar tutmadı ama birbirinizi sorgulamayın...

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Hiçbir şey bitmiş değil. Önemli bir maçı kaybettik ancak önümüzde daha iki karşılaşma var. Artık bu geceyi unutup 'e odaklanmak zorundayız" dedi.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Gruptan çıkma şansımızın devam ettiğini vurgulayan Güneş, "Yanlışlarımızı görüp, eksiklerimizi tamamlayacağız ve önümüzdeki mücadeleye hazır olarak çıkacağız. Ben sizlerin gerçek kalitesini biliyorum ve inanıyorum ki bu gruptan çıkacağız" ifadesini kullandı.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Çarşamba günü , pazar günü ise İsviçre ile oynanacak iki maçta 6 puan hedefi koyan Ay-Yıldızlılar, Bakü'de kendilerini destekleyecek Azeri vatandaşlarımıza da çok güveniyor.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

MİLLİ TAKIM BAKÜ'DE

Dün Roma'dan ayrılan A Milli Futbol Takımı, grup maçlarında ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar için dün Azerbaycan'a gitti.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Ay-yıldızlı kafileyi, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Yorgun olduğu gözlenen milli oyuncular buradan dinlenmek üzere otobüsle kalacakları otele geçtiler.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

CENGİZ ÜNDER GÖREV BAŞINA

Roma'dan Bakü'ye geçen 'da teknik direktör yolculuk boyunca 3-0 kaybettiğimiz maçını tekrar izledi.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Teknik ekibiyle birlikte karşılaşmanın detaylı analizini bugün yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, hatalar ve eksikleri de bire bir görüşmelerle oyuncularına anlatacak.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Grupta çarşamba günü oynanacak karşılaşmasına tam olarak hazır çıkmak isteyen Güneş, 'da beklentileri karşılamayan ilk 11'ini değiştirmeye hazırlanıyor.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

DEFANSTAN ÇIKIŞTA SORUN VAR

Özellikle hücumda sıkıntı yaşayan 69 yaşındaki çalıştırıcı, Yusuf Yazıcı yerine Cengiz Ünder'le başlayacak.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Savunmadan topla çıkışlarda yaşanan sorunu tespit eden Güneş, oyun kurma becerisi yüksek ve 'a da 11'de yer aramaya başladı.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

KAPTAN'DAN MESAJ: GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

'ın tecrübeli kaptanı , yenilgi sonrası otelde suratları asık olan arkadaşlarıyla konuştu.

Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?

Oynanan kötü futbolun kendilerine yakışmadığını ancak bu yenilgiyle biten bir şey olmadığını vurgulayan golcü futbolcu, "Başımız öne eğilmeyecek. ve İsviçre maçlarını kazanıp bu kötü yenilgiyi herkese unutturacağız. Biz iyi bir takımız ve bu gruptan çıkacağız" dedi.

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Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
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