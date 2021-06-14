Danimarkalı Eriksen için üzen açıklama: “Artık futbol oynayamaz”
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29 yaşındaki oyuncunun eski kardiyoloğu olan Londra’daki St. George’s Üniversitesi’nden Dr. Sanjay Sharma, “Artık futbol oynayamaz” dedi
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43'üncü dakikasında taç çizgisinin yanında bir anda yere yığılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Oyuncularıntelaşla sahaya çağırdığı sağlıkekiplerinin kalp masajı veelektroşokla hayata döndürdüğü29 yaşındaki futbolcu, hemenhastaneye götürülmüştü. Bilinci açılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen tecrübeli orta sahanın eski kardiyoloğuolan Londra'daki St.George's Üniversitesi'ndenDr. Sanjay Sharma, üzen biraçıklama yaptı.
BÜTÜN TESTLERİNİ YAPAN KİŞİ BENİM
Danimarkalı oyuncunun 2013'ten bu yana düzenli testlerinin yapıldığını belirten Sharma, "Acaba atladığımızbir şey mi var diye düşündüm.Test sonuçlarına baktım ancak herşey mükemmeldi. Tottenham'da herhangibir kalp sorunu olmadı. 2019'akadar olan testleri tamamen normaldi.Buna kefil olabilirim çünkü butestleri yapan kişi bendim. Artık futbolhayatı tehlikede. Hiçbir tıp doktoruEriksen'in tekrar futbol oynamasınaizin vermeyecek. Açıkçasıorada bir şeylerçok ters gitti. Amaonu hayata geridöndürmeyi başardılar" dedi.
KİMDİR?
1992'de Middelfart'ta dünyaya gelen Christian Eriksen, Danimarka Millî Takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkmış ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştu. 2013'te geldiği Ajax'ta uzun yıllar oynayan 29 yaşındaki oyuncu, 2020'de Inter'e transfer oldu.
KORONAVIRÜS AŞISI OLMADI
Eriksen'in 12 gün önce Korona aşısı olduğuna yönelik bazı iddialar tartışma yarattı. İnter doktorunun böyle bir açıklaması olmadığını söyleyen İnter CEO'su Marotta, oyuncunun aşı olmadığını aktardı.
Alkışlanan baraj
Danimarkalı oyuncular, müdahale sırasında Eriksen'in önünde baraj oluşturarak görüntülenmesini engelledi.
HIZLI MÜDAHALE KURTARDI
CHRISTIAN Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Danimarka Milli Takım Doktoru Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi. Boesen, "Bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimdenefes alıyordu ve nabzınıhissediyordum. Sonrasında durumdeğişti. Herkesin gördüğü gibi kalpmasajı yapmak zorunda kaldık.Sağlık ekibi olarak hemen hareketegeçerek hızlı müdahalede bulunmamızChristian'ı yeniden hayata döndürdü" ifadelerini kullandı.
FEDERASYON: ERİKSEN HERKESE SELAM SÖYLEDİ
Danimarka Futbol Federasyonu, hastanede tedavisine devam edilen Christian Eriksen ile ilgili resmi bir duyuru yaptı: "Bu sabah (dün sabah) Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek. Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen'e destek olan herkese teşekkürler."