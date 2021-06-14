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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Danimarkalı Eriksen için üzen açıklama: “Artık futbol oynayamaz”

Danimarkalı Eriksen için üzen açıklama: “Artık futbol oynayamaz”

29 yaşındaki oyuncunun eski kardiyoloğu olan ’daki St. George’s Üniversitesi’nden Dr. Sanjay Sharma, “Artık futbol oynayamaz” dedi

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 43'üncü dakikasında taç çizgisinin yanında bir anda yere yığılan Danimarkalı oyuncu 'in kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Oyuncuların telaşla sahaya çağırdığı sağlık ekiplerinin kalp masajı ve elektroşokla hayata döndürdüğü 29 yaşındaki futbolcu, hemen hastaneye götürülmüştü. Bilinci açılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen tecrübeli orta sahanın eski kardiyoloğu olan Londra'daki St. George's Üniversitesi'nden Dr. Sanjay Sharma, üzen bir açıklama yaptı.

BÜTÜN TESTLERİNİ YAPAN KİŞİ BENİM
Danimarkalı oyuncunun 2013'ten bu yana düzenli testlerinin yapıldığını belirten Sharma, "Acaba atladığımız bir şey mi var diye düşündüm. Test sonuçlarına baktım ancak her şey mükemmeldi. Tottenham'da herhangi bir kalp sorunu olmadı. 2019'a kadar olan testleri tamamen normaldi. Buna kefil olabilirim çünkü bu testleri yapan kişi bendim. Artık futbol hayatı tehlikede. Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar" dedi.

KİMDİR?
1992'de 'ta dünyaya gelen Christian Eriksen, Danimarka Millî Takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkmış ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştu. 2013'te geldiği 'ta uzun yıllar oynayan 29 yaşındaki oyuncu, 2020'de Inter'e transfer oldu.

KORONAVIRÜS AŞISI OLMADI
Eriksen'in 12 gün önce Korona aşısı olduğuna yönelik bazı iddialar tartışma yarattı. doktorunun böyle bir açıklaması olmadığını söyleyen 'su Marotta, oyuncunun aşı olmadığını aktardı.
Alkışlanan baraj
Danimarkalı oyuncular, müdahale sırasında Eriksen'in önünde baraj oluşturarak görüntülenmesini engelledi.

HIZLI MÜDAHALE KURTARDI
CHRISTIAN Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan Danimarka Milli Takım Doktoru , yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi. Boesen, "Bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü" ifadelerini kullandı.

FEDERASYON: ERİKSEN HERKESE SELAM SÖYLEDİ
Danimarka Futbol Federasyonu, hastanede tedavisine devam edilen Christian Eriksen ile ilgili resmi bir duyuru yaptı: "Bu sabah (dün sabah) Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek. Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen'e destek olan herkese teşekkürler."

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Danimarkalı Eriksen için üzen açıklama: “Artık futbol oynayamaz”
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