EURO 2020'de ırkçılık! Makedon ve Arnavutlara hakaret eden Arnautovic'e büyük tepki

Dün oynanan Avusturya - Kuzey Makedonya maçında rakibine ırkçı hakarette bulunan Arnautovic'e tepkiler büyüyor. Makedon vatandaşların bir dönem çalışmak için Avusturya'ya gittiği biliniyor. Marko Arnautovic, Makedon futbolculara bağırarak küfürler etti.
IRKÇI SÖYLEMLERİ ALABA DURDURMAYA ÇALIŞTI!
Kariyeri boyunca ırkçılıkla mücadele eden Alaba da takım arkadaşını susturmaya çalıştı. AP'den Robert Ghement o anları fotoğrafladı. Alaba'nın Arnautovic'e susması için temasta bulunduğu görülüyor.
Marko Arnautovic, Instagram hesabından özür mesajı yayınladı.
'Dünkü maçta bazı hararetli anlar yaşandı. Bu nedenle Makedon ve Arnavut arkadaşlarımdan özür diliyorum.'
Maçın oynandığı anlarda Arnautovic'in hakaretlerinde tribünlerden de tepki geldi!