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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:11 Son Güncelleme: 14.6.2021 16:18

'de ırkçılık! Makedon ve Arnavutlara hakaret eden Arnautovic'e büyük tepki

SABAH.COM.TR SPOR
EURO 2020'de ırkçılık! Makedon ve Arnavutlara hakaret eden Arnautovic'e büyük tepki

futboldan daha çok başka olaylarla konuşulmaya devam ediyor. Önce Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Eriksen'in sağlık durumu netleşmeden maçı devam ettirme kararı alan UEFA, daha sonra da Avusturya - maçında yaşanan ırkçı olaylar gündem oldu. Makedon ve Arnavutlara hakaret eden Arnautovic, sosyal medya hesabından özür diledi.

'de dün oynanan Avusturya - maçına ırkçılık damga vurdu. Oyuna sonradan girip karşılaşmanın son golünü atan , gol sevinci sırasında Makedon futbolculara küfürler savurdu. Takım arkadaşı Alaba'nın sakinleştirmeye çalıştığı Arnautovic, hakaretlerine devam etti.

Dün oynanan Avusturya - Kuzey Makedonya maçında rakibine ırkçı hakarette bulunan Arnautovic'e tepkiler büyüyor. Makedon vatandaşların bir dönem çalışmak için Avusturya'ya gittiği biliniyor. Marko Arnautovic, Makedon futbolculara bağırarak küfürler etti.

IRKÇI SÖYLEMLERİ ALABA DURDURMAYA ÇALIŞTI!

Kariyeri boyunca ırkçılıkla mücadele eden Alaba da takım arkadaşını susturmaya çalıştı. AP'den Robert Ghement o anları fotoğrafladı. Alaba'nın Arnautovic'e susması için temasta bulunduğu görülüyor.

Marko Arnautovic, Instagram hesabından özür mesajı yayınladı.

'Dünkü maçta bazı hararetli anlar yaşandı. Bu nedenle Makedon ve Arnavut arkadaşlarımdan özür diliyorum.'

Maçın oynandığı anlarda Arnautovic'in hakaretlerinde tribünlerden de tepki geldi!

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EURO 2020'de ırkçılık! Makedon ve Arnavutlara hakaret eden Arnautovic'e büyük tepki
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